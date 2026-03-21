Portada RÉCORD 21 de marzo de 2026
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00:47 Argentinos se burlan de camiseta de Selección Mexicana, con diseño del Chavo del 8, para el Mundial 2026
00:29 Agenda deportiva del sábado 21 de marzo de 2026
00:12 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
00:01 Autobús de Chivas choca previo a su partido ante Rayados de Monterrey
00:01 A 82 días del Mundial: 'El héroe de Solna'. En Suecia 1958, el Tricolor logró su primer punto en Mundiales
23:52 Sultanes Femenil sorprende a Diablos Rojos y ponen la Serie de la Reina 2-1
23:28 ¿Error de Kevin? Mier regresa con Cruz Azul y Mazatlán anota
23:16 Cruz Azul rescata un empate en los momentos finales ante un aguerrido Mazatlán
23:12 El Satánico se retira en Homenaje a Dos Leyendas 2026: adiós a una leyenda de la lucha libre mexicana
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