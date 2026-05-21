00:53 Jarren Duran le da la victoria a los Red Sox sobre los Reales

00:51 Ohtani pega jonrón al 1er lanzamiento y lanza 5 sólidas entradas en triunfo de Dodgers

00:39 Santos sufre empate en Copa Sudamericana; Neymar no fue convocado

00:00 Portada RÉCORD 21 de Mayo de 2026

00:00 Mundial 2026: Escocia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

00:00 A 21 días: Jorge Campos rompió paradigmas al ser el primer portero en utilizar un uniforme multicolor en un Mundial, lo hizo en EE UU 1994

23:56 River Plate consiguió agónico empate en la Copa Sudamericana

23:53 Fernando Vargas rompe el silencio tras asalto en carretera: ‘Temo por mi seguridad

23:37 Agenda deportiva de hoy jueves 21 de mayo