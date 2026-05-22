01:01 "El domingo quedaremos campeones": Joel Huiqui confía en Cruz Azul para la vuelta de la Final

00:23 Efraín Juárez explota contra Cruz Azul: “ellos son los más beneficiados”

00:12 "No hay que ensuciar la Final": Joel Huiqui no se engancha con Efraín Juárez

00:05 A 20 días del Mundial 2026: México presume su récord histórico de árbitros en una sola Copa del Mundo

00:00 Portada RÉCORD 22 de Mayo de 2026

23:58 Efraín Juárez elogia actuación de Keylor Navas en la Final: 'El mejor de la historia'

23:41 "ESTAMOS EN LA FINAL PORQUE LO MERECEMOS" Joel Huiqui

23:36 Corinthians asegura 1er sitio de grupo en Copa Libertadores y elimina a Peñarol

23:29 Marcelo Bielsa confirma su adiós a la Selección de Uruguay tras el Mundial 2026