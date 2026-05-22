Portada RÉCORD 22 de Mayo de 2026
Lo Último
01:01 "El domingo quedaremos campeones": Joel Huiqui confía en Cruz Azul para la vuelta de la Final
00:23 Efraín Juárez explota contra Cruz Azul: “ellos son los más beneficiados”
00:12 "No hay que ensuciar la Final": Joel Huiqui no se engancha con Efraín Juárez
00:05 A 20 días del Mundial 2026: México presume su récord histórico de árbitros en una sola Copa del Mundo
00:00 Portada RÉCORD 22 de Mayo de 2026
23:58 Efraín Juárez elogia actuación de Keylor Navas en la Final: 'El mejor de la historia'
23:41 "ESTAMOS EN LA FINAL PORQUE LO MERECEMOS" Joel Huiqui
23:36 Corinthians asegura 1er sitio de grupo en Copa Libertadores y elimina a Peñarol
23:29 Marcelo Bielsa confirma su adiós a la Selección de Uruguay tras el Mundial 2026
23:20 ¡A ritmo de pop punk! Blu y Cruzazulito arman la fiesta en la Final del Clausura 2026
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