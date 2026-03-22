Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 22 marzo 2026

Portada RÉCORD 22 marzo 2026
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:20 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo Último
00:48 WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
00:39 Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
00:35 ¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
00:20 Portada RÉCORD 22 marzo 2026
00:14 Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
00:05 Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"
00:04 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026
00:01 A 81 días: El histórico triunfo de México sobre un Campeón defensor, Alemania, en Rusia 2018, con el Chucky Lozano
23:47 Nicolás Sánchez espera salir de la mala racha con Rayados: "sabemos que es un momento difícil"
23:44 ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
Tendencia
1
Futbol Efraín Juárez tiene emotivo festejo con su hijo en la victoria de Pumas ante América
2
Futbol ¡A nada del portazo! Afición de Pumas se desespera previo al Clásico Capitalino
3
Futbol ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
4
Futbol ¡Histórico! 'Hormiga' González supera la mejor temporada goleadora de Chicharito Hernández con Chivas
5
Futbol TUDN corta transmisión del Rayados vs Chivas y la afición explota
6
Futbol Nacional El brutal codazo de Carlos Salcedo sobre "Hormiga" González que encendió las alarmas
Te recomendamos
WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
Lucha
22/03/2026
WrestleMania 42: Cody Rhodes y su historia en la Vitrina de los Inmortales
Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
Futbol
22/03/2026
Robert Morales destaca su gol ante el América: “De los más importantes desde que llegué”
¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
Futbol
22/03/2026
¿Robaron al América? Polémica jugada en los últimos minutos del Clásico Capitalino
Portada RÉCORD 22 marzo 2026
Portada del día
22/03/2026
Portada RÉCORD 22 marzo 2026
Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
Box
22/03/2026
Lester Martínez hace historia: el ‘chapín’ que pone a Guatemala en la élite del boxeo
Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"
Futbol
22/03/2026
Gabriel Milito enaltece la calidad de los futbolistas mexicanos: "es una bendición"