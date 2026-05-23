Portada RÉCORD 23 de mayo de 2026
Lo Último
08:04 Carlos Acevedo: "La competencia interna eleva el nivel en la portería del México"
07:55 ¿Vestidor roto? Vasco Aguirre y el regaño a Rafa Marquez en pleno partido
06:18 Portada RÉCORD 23 de mayo de 2026
06:00 Mundial 2026: Suecia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
00:44 “Sigue disfrutando tu Viernes Botanero”: La Volpe pone en predicamentos a Faitelson con mención de TV Azteca
00:29 Historia de los Mundiales: Brasil 1950 y el Maracanazo
00:15 Luis Romo rompe silencio sobre la polémica entre Chivas y Selección Mexicana en Liguilla
00:03 “Fue un acierto venir a Chivas”: Vasco Aguirre elogia a Brian Gutiérrez tras gran momento con el Tri
00:00 Leyendas mundialistas: Diego Armando Maradona, D10s pecador
00:00 A 19 días: la atajada del Siglo: El mejor lance en la historia mundialista fue en México 1970, la del portero inglés Gordon Banks a remate con la cabeza de Pelé
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