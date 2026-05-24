02:01 Portada RÉCORD 24 de mayo de 2026

01:00 Suiza 1954: La más goleadora y el milagro de Berna

01:00 Mundial 2026: Nueva Zelanda, todo lo que debes saber de los 'All Whites' para la Copa del Mundo

00:22 Leyendas mundialistas: Lionel Messi, de Rosario a conquistar La Rambla

00:08 A 18 días del Mundial: Arturo Brizio Carter, el árbitro mexicano que tiene el récord de más expulsiones en Copas del Mundo

23:55 ¡Increíble reencuentro! Canelo Álvarez y Gennady Golovkin coinciden en “Glory in Giza” en Egipto

23:50 ¡Penta vuelve a retener! Resultados de Saturday Night's Main Event

23:19 Fórmula 1: ¿dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?

23:06 Afición de Pumas arma serenata previo a la Final ante Cruz Azul y llena de apoyo al equipo de Efraín Juárez