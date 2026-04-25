Portada RÉCORD 25 de abril de 2026
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Lo Último
03:53 Portada RÉCORD 25 de abril de 2026
01:00 Mundial 2026: Bosnia y Herzegovina, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
01:00 A 47 días del Mundial: México, anfitrión de debutantes: (1970) Marruecos, Israel y El Salvador, y (1986) Dinamarca, Irak y Canadá
00:23 ¡Nuevo reinante! Máscara Dorada se convierte en nuevo Campeón Universal en aniversario 70 de la Arena México
00:04 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general
23:27 Querétaro remonta a Puebla y ambos cierran su participación en el Clausura 2026
23:23 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 17 del Clausura 2026
23:00 FMS Awards 2025-2026: RÉCORD gana el premio Top Máss Media
22:47 El futbol profesional vuelve a Veracruz con la llegada de los Piratas FC
22:40 Caso Edith Guadalupe: familiares descartan fabricación de culpable y confían en la Fiscalía
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