Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026
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Lo Último
01:02 "Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final
00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”
00:42 ¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas
00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final
00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima
00:10 Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026
00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”
23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio
23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi
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