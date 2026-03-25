Portada RÉCORD 25 marzo 2026
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06:26 Portada RÉCORD 25 marzo 2026
00:45 Partidos de hoy miércoles 25 de marzo
00:05 A 78 días de la Copa del Mundo: En el debut del Tri vs Bélgica en México 1986, el sonido local falló y el Himo Nacional sonó a capela
00:01 ¡Tragedia! Influencer y peleadora amateur muere en accidente de tráfico
23:33 ¡Con el pie izquierdo! Diablos Rojos caen por paliza en su debut en el BCL
23:27 Pepe Segarra se suma a Netflix para narrar el Opening Day de MLB
23:02 Portugal ya está en México para el duelo ante la Selección Mexicana
22:33 Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda; esperan confirmación de ADN
22:07 México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
22:06 ¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
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