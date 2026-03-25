06:26 Portada RÉCORD 25 marzo 2026

00:45 Partidos de hoy miércoles 25 de marzo

00:05 A 78 días de la Copa del Mundo: En el debut del Tri vs Bélgica en México 1986, el sonido local falló y el Himo Nacional sonó a capela

00:01 ¡Tragedia! Influencer y peleadora amateur muere en accidente de tráfico

23:33 ¡Con el pie izquierdo! Diablos Rojos caen por paliza en su debut en el BCL

23:27 Pepe Segarra se suma a Netflix para narrar el Opening Day de MLB

23:02 Portugal ya está en México para el duelo ante la Selección Mexicana

22:33 Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda; esperan confirmación de ADN

22:07 México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial