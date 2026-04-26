01:09 Portada RÉCORD 26 de abril de 2026

01:09 ¡Lamentable! Aficionados de América pelean entre ellos después de la derrota ante Atlas

01:00 ¿Pedrada a Pumas? Gabriel Milito asegura que Chivas "merecía el liderato" del Clausura 2026

01:00 Mundial 2026: Croacia, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

00:33 Clásico Capitalino en Liguilla: Así fue la última vez que Pumas y América se enfrentaron en la 'Fiesta Grande'

00:30 A 46 Días del Mundial: En EU 1994, el Tri se llevó contra pronóstico el Grupo de la Muerte, con tres europeos

23:56 ¿Cuándo y dónde ver Torino vs Inter de la J34 de la Serie A?

23:37 América pierde, ante Atlas, y se enfrentarán a los Pumas en Liguilla

23:37 Clausura 2026: Liguilla al momento, eliminados y tabla general