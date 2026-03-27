Portada RÉCORD 27 marzo 2026
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Lo Último
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00:58 Andre Blake no pierde de vista el Mundial: “El sueño sigue vivo”
00:30 Estos son los partidos de hoy viernes 27 de marzo
00:01 A 76 días. El origen de una tradición: el primer álbum Panini de la historia nació en México 70
23:57 Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles'
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23:41 Copa del Mundo 2026: Así se jugará la Final del repechaje Intercontinental
23:17 Nueva Caledonia, la selección que conquistó el corazón de un aficionado mexicano
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