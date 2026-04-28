00:44 Partidos de hoy martes 28 de abril de 2026

00:00 Mundial 2026: Jordania, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

00:00 Portada RÉCORD 28 de abril de 2026

23:40 ¡Qué empiece la fiesta! Revelan los precios del partido de Ida del Clásico Capitalino en el Estadio Banorte

23:00 “El Jardinero” llega a CDMX: así fue su traslado y queda bajo custodia en la FEMDO

22:34 ¡Quedó fuera! Charly Rodríguez no irá a la Copa del Mundo 2026

21:42 Video: así fue la captura de “El Jardinero”; Marina revela operativo contra presunto sucesor de “El Mencho”

21:28 MLS evalúa la posibilidad de 'desaparecer' a los Vancouver Whitecaps

21:27 ¿Cómo operará el Metro CDMX el Día del Trabajo 1 de mayo? Horarios y servicio