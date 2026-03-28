01:40 Portada RÉCORD 28 de marzo de 2026

01:15 Kimi Antonelli logra su segunda pole position del año en el Gran Premio de Japón

00:45 Esta es la agenda deportiva del 28 de marzo de 2026

00:43 Estadio Azteca cuenta con nuevo salón de fiestas

00:11 ¿Regreso agridulce? México jugará con uniforme de visita en la reapertura del Estadio Azteca

00:01 A 75 días: 'El Mundial Olvidado', el torneo femenil en México 1971, no reconocido por FIFA, que tiene el récord de asistencia para un juego de mujeres

23:49 Mercedes lidera la Práctica Libre 3; Kimi Antonelli tuvo el mejor tiempo en Japón

23:44 Sheinbaum lanza convocatoria para regalar boletos del México vs Portugal y desata críticas

23:17 Piojo Herrera revela tensiones entre Diego Ramírez y Santiago Baños