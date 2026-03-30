Portada RÉCORD 30 de marzo de 2026
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Lo Último
00:24 ¡Águilas compatriotas! Henry Martín orgulloso del debut de Fidalgo con la Selección Mexicana
00:20 Alemania vs Ghana: ¿Dónde ver el duelo amistoso de Fecha FIFA?
00:00 A 73 días: En México 1986, Argentina hizo de las instalaciones de Coapa del América su búnker hacia el título; la cábala fue enfrentar a la reserva de las Águilas
00:00 Portada RÉCORD 30 de marzo de 2026
23:26 Tri escala en ranking FIFA, pero el México vs Portugal sigue bajo investigación
23:23 Tijuana rescata empate ante Chivas con gol de último minuto
22:43 Selección Mexicana llegó a Chicago para el partido ante Bélgica
22:03 FMF abre revisión tras reapertura del CAR con Gianni Infantino rumbo al Mundial 2026
21:57 Ben Davies apunta a dirigir al Tottenham tras la salida de Igor Tudor
20:53 ¡USA es más Rojiblanco! Chivas se queda con el Clásico Tapatío con gol de Ángel Sepúlveda
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