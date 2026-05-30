Portada RÉCORD 30 de mayo de 2026
Lo Último
00:05 Matías Almeyda llegó a la ciudad de Monterrey
00:05 Alexis Vega furioso ante los rumores de su posible baja del Mundial
23:39 ¿Por qué se molestó Hugo Sánchez por su personaje en la película "México 86"?
23:28 Los que se subieron al final: jugadores que hace seis meses no se veían en el Mundial con México
23:19 Portada RÉCORD 30 de mayo de 2026
23:12 ¡Puro crack en el llano! Marco Fabián y Douglas Costas vs Miguel Layún y Luis Fuentes en el TST
22:30 Meta lanzará versiones de pago de Instagram, Facebook y WhatsApp: esto costarán las suscripciones Plus
22:21 ¡Se sincera! Vasco Aguirre lamenta falta de ritmo de Edson Álvarez y Chino Huerta al Tri
21:53 ‘OG’ Grande Americano irrumpe serenata a El Grande Americano en Monterrey
21:46 ¿Te ofrecen trabajo por redes sociales? SSC advierte sobre posibles fraudes
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