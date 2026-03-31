00:06 Agenda deportiva martes 31 de marzo 2026

00:01 A 72 DÍAS En México 1970, Jairzinho empató la marca de más partidos con gol en una sola edición igualando a Fontaine

00:00 Portada RÉCORD 31 de marzo de 2026

23:35 Michal Sadílek advierte dificultad de enfrentar a México en la Copa del Mundo, pero prioriza duelo clave ante Dinamarca

23:08 Ghana, rival de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, se queda sin técnico

22:56 Final Repechaje Intercontinental: ¿cuándo y dónde ver Irak vs Bolivia?

22:32 Mbappé coquetea con la NBA. ¿Se retira?

22:31 Marruecos emprenderá acciones legales contra Senegal por presentar trofeo de la Copa Africana de Naciones

22:20 Impostor se hace pasar por Xavier McKinney, jugador de los Packers, y estafa a prestamista