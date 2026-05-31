03:39 Portada RÉCORD 31 de mayo de 2026

01:00 México 1970: La primera sede para el Gigante de la CONCACAF

01:00 Historia de los Mundiales: España 1982, del primer torneo con la ausencia de Franco y un formato inverosímil

00:47 “Ustedes decidan”: Turco Mohamed sobre ser el entrenador de la época

00:46 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX

00:38 ¡Bienvenidos de vuelta! WWE anuncia gira en México durante septiembre de 2026

00:30 "NO SON 11 TITULARES Y 15 EN LA BANCA": Javier Aguirre habló sobre la lista final de México para el Mundial 2026

00:17 ¿Qué hará el Toluca de Mohamed para competir contra los grandes de México? Esto dijo el Turco

00:15 Mundial 2026: República Democrática de Congo, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo