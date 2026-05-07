00:55 Julián Quiñones renueva con Al Qadisiya hasta 2030

00:29 "Si logramos esta copa, estaremos en la historia grande de Toluca": Turco Mohamed

00:25 Turco Mohamed explica el caso Vega y Gallardo: "Había autorización para que jugaran en Concacaf"

00:21 ¿Cuánto puedes ganar si apuestas a que Chivas elimina a Tigres?

00:05 Agenda de partidos de hoy jueves 7 de mayo de 2026

00:00 Portada RÉCORD 7 de Mayo de 2026

23:58 Chivas sí cumplió: reportaron sus cinco convocados al Tri

23:36 Batalla campal entre jugadores de Santa Fe y Corinthians tras partido de Libertadores

23:17 Liga MX vuelve a reinar en Concacaf: Toluca y Tigres disputarán la Final 2026