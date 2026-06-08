Portada RÉCORD 8 Junio 2026
Lo Último
10:25 Selección de Irán tendrá que llegar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus partidos
10:01 César Montes no olvida Qatar 2022: “Queremos escribir una historia diferente en casa”
09:49 ¡Por culpa del play! Yamal revela por qué juega con la mano vendada
09:27 Marruecos al borde de perder a dos figuras para el Mundial 2026
09:17 Christian Eriksen evoluciona favorablemente tras desplomarse en amistoso de Dinamarca
08:51 RÉCORD se viste de Mundial: arrancan La Precopa e Infiltrados en la Copa
08:49 ¡Oficial! Raúl Jiménez deja al Fulham
08:23 El Güiri Güiri sorprenderá con IA y sus personajes más queridos en el Mundial, junto a 'Joserra', en ESPN
08:05 FOX transmitirá NFL en México a partir de 2026; incluirá el Super Bowl y juegos semanales
08:00 Malagón reaparece y lanza mensaje a la Selección Mexicana
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