Alberto Castellanos explicó en el Senado cómo funcionó el esquema económico implementado para los clubes después de la suspensión del ascenso y descenso en 2020

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, tomó la palabra durante el foro sobre el ascenso y descenso realizado en el Senado de la República y recordó las condiciones económicas que se establecieron cuando se suspendió la movilidad entre categorías en 2020.

El dirigente explicó que, junto con aquella determinación, se acordó establecer un fondo de mejoras destinado a los clubes que dejaron de tener la posibilidad de ascender. Los recursos, señaló Castellanos, provenían de las multas establecidas dentro del sistema que sustituyó temporalmente al descenso deportivo.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

¿Cómo funcionaba el fondo tras la suspensión del ascenso?

“Cuando se aprueba la suspensión en el 2020 de ascenso y descenso, se acuerda formar un fondo de mejoras con los recursos que se generen de las multas que se cobraban a los tres últimos lugares del futbol mexicano”, explicó Castellanos durante su participación.

El presidente de Leones Negros también detalló las cantidades que, según su exposición, estaban contempladas dentro de aquel esquema. “El que quedaba en último lugar pagaba 120, el que quedaba en segundo lugar 70 y en tercer lugar 50”, señaló al referirse a los montos en millones de pesos.

De acuerdo con Castellanos, esos recursos permitían reunir 240 millones de pesos para distribuirlos entre los clubes afectados por la suspensión. “240 millones era lo que se repartió durante seis años a los 12 equipos a los que nos habían quitado el derecho de ascender”, manifestó el directivo de la UdeG.

José Alberto Castellanos | IMAGO7

Leones Negros lleva su postura sobre el ascenso al Senado

Las declaraciones de Castellanos se produjeron durante el foro “Fuera de lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”, en el que diferentes representantes analizaron las consecuencias deportivas y económicas del sistema implementado en el futbol mexicano desde 2020.

La participación del dirigente de Leones Negros se centró en las condiciones que acompañaron la suspensión y en el impacto que tuvo para los equipos que competían por llegar a la Primera División. El conjunto de la Universidad de Guadalajara ha sido uno de los clubes involucrados directamente en la discusión sobre el regreso de la movilidad entre categorías.