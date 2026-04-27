PSG vs Bayern Múnich: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de Ida de la Champions League?

El Paris Saint Germain recibirá al Bayern Munich en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el martes 28 de abril de 2026 a las 13:00 horas en el Parc des Princes. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Sandro Scharer, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre dos de los equipos más poderosos del continente.

El Paris Saint Germain llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los parisinos vencieron recientemente al Angers por 0:3 (25/04/2026) y al Nantes por 3:0 (22/04/2026) en la Liga 1. Sufrieron una derrota ante el Lyon por 1:2 (19/04/2026) en el campeonato doméstico, pero mostraron su poderío en la Champions League al eliminar al Liverpool con dos victorias consecutivas: 2:0 en casa (08/04/2026) y 0:2 en Anfield (14/04/2026). Por su parte, el Bayern Munich atraviesa un momento excepcional con cinco victorias consecutivas. Los bávaros derrotaron al Mainz 05 por 3:4 (25/04/2026) en la Bundesliga, vencieron al Bayer Leverkusen por 0:2 (22/04/2026) en la Copa de Alemania, superaron al VfB Stuttgart por 4:2 (19/04/2026) en la liga alemana, ganaron al Real Madrid por 4:3 (15/04/2026) en Champions League y golearon al St. Pauli por 0:5 (11/04/2026) en la Bundesliga.

PSG avanza a Semifinales l AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Bayern Munich, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. El encuentro más reciente entre estos gigantes europeos se disputó el 4 de noviembre de 2025 en la Champions League, con victoria para los bávaros por 1:2 en el Parc des Princes. Anteriormente, el PSG logró imponerse por 2:0 en el Mundial de Clubes de la FIFA el 5 de julio de 2025. Sin embargo, el Bayern había ganado los tres duelos previos: 1:0 en la Champions League (26/11/2024), 2:0 también en Champions (08/03/2023) y 0:1 en París (14/02/2023). Este historial muestra la intensidad de esta rivalidad europea que se ha convertido en un clásico de la competición continental.

Bradley Barcola se ha convertido en una pieza fundamental para el Paris Saint Germain esta temporada. El joven delantero francés, que habitualmente parte desde el banquillo pero que ha demostrado ser un revulsivo determinante, ha mostrado una capacidad goleadora excepcional en los últimos partidos. Su velocidad y habilidad para el desborde le han permitido ser decisivo en momentos clave, especialmente en la eliminatoria contra el Liverpool donde sus intervenciones fueron cruciales. Por parte del Bayern Munich, Aleksandar Pavlovic se ha consolidado como uno de los centrocampistas más prometedores de Europa. El joven de 22 años ha sido titular indiscutible en el esquema de Vincent Kompany, aportando equilibrio y calidad en la medular bávara. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego ha sido fundamental en la racha victoriosa del equipo alemán, destacando especialmente en el duelo contra el Real Madrid donde fue uno de los mejores jugadores sobre el terreno de juego.

Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid en Champions I AP

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER PSG VS BAYERN MÚNICH?