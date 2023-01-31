Yon de Luisa será quien de la conferencia de prensa desde la Federación Mexicana de Futbol | MEXSPORT

Yon de Luisa y Mikel Arriola hicieron públicas las modificaciones que se llevarán a cabo de cara al 2026

En las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol se presentó el balance posterior a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el proyecto de cara a la próxima Copa del Mundo de 2026, en voz del presidente de la FMF, Yon De Luisa y de Mikel Arriola, titular de la Liga MX. Primeramente se confirmó a Rodrigo Ares de Parga como Director General de Selecciones Nacionales, cargo administrativo que tendrá el expresidente de Pumas, y que ahora será para coordinar las decisiones fundamentales del Tri en consenso con el Comité de Dueños, que también se hará oficial. Arriola explicó la propuesta de reingeniería en Liga MX y que entregará a los dueños para su aprobación, misma que tratará de darle prioridad a aspectos deportivos que eleven la competencia, y sobre todo, que se le dé más oportunidades a los jóvenes para crecer, las opciones de las categorías de las selecciones, premios especiales para los clubes que destaquen y desarrollen talento, ajuste en la Expansión y acelerar el retorno del descenso, entre otras cueationes.

Por tal motivo, en RÉCORD te presentamos lo más relevante de lo que sucedió en la conferencia de la Federación Mexicana de Futbol. AUTOCRÍTICA Yon de Luisa reconoció que faltó comunicación con los jugadores y con el entorno: "Hoy, podemos reconocer que nos faltó una comunicación abierta y fluida que generara cercanía con el jugador. Comunicación, seguimiento y coparticipación con los clubes de Liga MX y Liga MX Femenil" OFICIAL EL COMITÉ DE DIRECTORES El presidente de la Federación Mexicana de Futbol confirmó la creación del comité de dueños, encabezado por Alejandro Irraragorri, Amaury Vergara, Ernesto Tinajero, entre otros. De Luisa confirmó la invitación a Jesús Martínez, quien declinó a formar parte del comité. DIRECCIÓN DE SELECCIONES NACIONALES Rodrigo Ares de Parga fue presentado como Director General de Selecciones Nacionales: “Se crea la Dirección Ejecutiva de Selecciones Nacionales con la responsabilidad del proyecto deportivo de todas las Selecciones y reportará al Comité de Selecciones Nacionales. El candidato elegido por el Comité es Rodrigo Ares de Parga. Se ratificó a Andrea Rodebaugh y Jaime Ordiales como responsables de Selecciones femeniles y varoniles y quienes le reportarán directamente a Rodrigo", aseguró De Luisa.

FINAL FOUR CON CONMEBOL “A nivel de Clubes se crea un torneo tipo Final Four, con los primeros lugares de la Liga de campeones de la CONCACAF y de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.” , aseguró Yon de Luisa JUEGOS CON EUROPA, CONMEBOL Y OTRAS CONFEDERACIONES "También estamos trabajando con la CONCACAF en el nuevo calendario de competencias, brindando más oportunidades de jugar contra Selecciones de otras confederaciones. Estamos trabajando con otras confederaciones para tener rivales de gran nivel y probar las sedes mundialistas; rivales de la calidad de Alemania, con quienes hemos llegado a un acuerdo para jugar contra ellos en octubre", confirmó De Luisa.

NATIONS LEAGUE COMO CALIFICADOR PARA COPA AMÉRICA “Como se anunció la semana pasada, tenemos la oportunidad de regresar a la Copa América en el 2024, clasificando a través de la Liga de Naciones de CONCACAF.”, confirmó Yon de Luisa ADIÓS AL REPECHAJE "Se va a eliminar el Repechaje para el torneo Apertura 2023 y en adelante", reveló Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. EN MAYO SE DECIDE QUE PASARÁ CON EL DESCENSO Y EL ASCENSO "Queremos potenciar a los jugadores jóvenes, buscando una solución integral que será presentada en la Asamblea de mayo y tener claro qué pasará con el ascenso/descenso": Mikel Arriola.

REDUCCIÓN EN EL LIMITE DE EXTRANJEROS "A partir de la próxima temporada, el límite de extranjeros se reducirá a 7 jugadores en la alineación, lo que implica una reducción del 50% respecto a los extranjeros hace 10 años": Mikel Arriola. NO MÁS MULTIPROPIEDAD "Presentaremos la propuesta para eliminar la multipropiedad tomando como ejemplo las mejores ligas del mundo, se reducirán las transferencias internas entre los equipos de multipropiedad, en 2024 ya no existirán, pues es antideportivo", aseguró el presidente de la Liga MX. EXPORTACIÓN DE JUGADORES A EUROPA "Se eliminarán las barreras de salida para que los jugadores mexicanos puedan ir a Europa de manera más sencilla, se limitarán las operaciones entre club y representantes, también se buscará trabajar con las autoridades europeas para bajar el tiempo de espera para que un jugador mexicano obtenga el pasaporte comunitario": Mikel Arriola. PERFIL DEL TÉCNICO DEL TRI "El próximo entrenador deberá conocer al futbol y al futbolista mexicano, que tenga un cuerpo técnico que tenga capacidad de éxito, probado en diferentes vestidores y que haya levantado copas, en ese sentido se está buscando al mejor candidato… No hay una fecha específica, esperamos que sea pronto, durante el transcurso de la siguiente semana… No vería yo un técnico interino", Yon de Luisa sobre el nuevo entrenador de la Selección Nacional.