Qué es el ‘Pensionazo’? Alertan por fraude que vacía cuentas de adultos mayores

Facebook y las llamadas telefónicas son dos de las principales vías utilizadas / Magnific

El Consejo Ciudadano detectó una nueva modalidad de engaño que promete aumentar el monto de las pensiones a cambio de datos financieros

Una promesa aparentemente atractiva puede convertirse en una deuda o en la pérdida de miles de pesos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el llamado “Pensionazo”, una modalidad de fraude dirigida principalmente a personas adultas mayores que consiste en ofrecer supuestas gestiones para incrementar el monto de su pensión.

El engaño puede comenzar mediante Facebook, WhatsApp, llamadas telefónicas o incluso contacto presencial. Los supuestos asesores se presentan como gestores capaces de realizar trámites especiales para conseguir depósitos mayores durante el retiro y, una vez que ganan la confianza de la víctima, solicitan documentos personales, información financiera y pagos por adelantado.

Una promesa aparentemente atractiva puede convertirse en una estafa / Magnific

¿Cómo funciona el fraude del ‘Pensionazo’?

El primer paso consiste en contactar a la persona y ofrecerle una supuesta oportunidad para incrementar el monto que recibe mensualmente por su pensión. De acuerdo con el Consejo Ciudadano, Facebook concentra 33% de los casos reportados, mientras que las llamadas telefónicas representan 24%.

Una vez establecido el contacto, los delincuentes solicitan información que puede resultar especialmente sensible, como identificación oficial, CURP, número de seguridad social, correo electrónico y datos relacionados con la cuenta de Afore. Posteriormente, piden dinero para iniciar la supuesta gestoría.

El riesgo no termina con la entrega de documentos. Esa información también podría ser utilizada para otros fraudes, robo de identidad o movimientos financieros sin autorización.

Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó sobre el llamado “Pensionazo” / Magnific

Víctimas han entregado hasta 70 mil pesos

Uno de los datos más preocupantes de la alerta es que en 81% de los casos reportados las víctimas entregaron alguna cantidad de dinero a los supuestos gestores. Los montos registrados oscilan entre 4 mil y 70 mil pesos, según la información del Consejo Ciudadano.

Esto demuestra que el fraude no se limita a obtener información personal. Los responsables buscan convencer a la víctima de que debe cubrir honorarios, anticipos o gastos administrativos para iniciar un supuesto trámite que permitiría aumentar su pensión.

El Consejo Ciudadano advierte que, por regla general, no existe un procedimiento mediante gestores particulares que permita aumentar arbitrariamente el monto base de una pensión, por lo que cualquier promesa de incrementos garantizados debe generar desconfianza.

El engaño puede comenzar mediante Facebook, WhatsApp o llamadas telefónicas / Magnific

También piden préstamos a nombre de los adultos mayores

La estafa puede tener consecuencias todavía más graves. El organismo identificó que en 20% de los casos se solicitaron préstamos a nombre de las personas mayores, quienes posteriormente terminaron enfrentando deudas que incluso podían descontarse directamente de sus pensiones.

“El Consejo Ciudadano ha brindado 111 mil 182 atenciones a personas mayores (…) en 20 por ciento de los casos se identificó que fueron solicitados préstamos a nombre de las personas, quienes posteriormente enfrentaron deudas cuyo pago se descuenta de sus propias pensiones”, explicó el organismo.

El problema resulta particularmente delicado porque muchas víctimas pueden darse cuenta del fraude hasta que comienzan a aparecer cargos, descuentos o compromisos financieros que nunca solicitaron directamente.

La mejor defensa es desconfiar de cualquiera que garantice un aumento extraordinario en una pensión / Magnific

¿Qué datos nunca debes entregar a un supuesto gestor?

La recomendación principal es no proporcionar documentos personales ni información financiera a desconocidos que prometan aumentar una pensión.

Entre los datos que los delincuentes suelen solicitar aparecen: Identificación oficial.

CURP.

Número de seguridad social.

Correo electrónico.

Información sobre la cuenta de Afore.

Compartir estos documentos puede facilitar intentos de suplantación de identidad, solicitudes de crédito u otras operaciones realizadas sin consentimiento. Por ello, cualquier trámite relacionado con una pensión debe verificarse directamente mediante las instituciones oficiales correspondientes.

Cuidado con las promesas de aumentos garantizados

El Consejo Ciudadano pidió prestar especial atención a ofertas que prometen resultados rápidos, incrementos elevados o supuestos procedimientos exclusivos que únicamente pueden realizarse mediante un intermediario.

“Desconfíen de promesas de incrementos garantizados, particularmente cuando ofrecen beneficios económicos elevados, resultados en poco tiempo o trámites que supuestamente solo pueden realizarse mediante un intermediario”, alertó.

La presión para pagar rápidamente, la solicitud de documentos mediante WhatsApp y las promesas demasiado atractivas pueden ser señales de que se trata de un fraude.

Facebook y WhatsApp, terreno para buscar víctimas

Las redes sociales se han convertido en una vía importante para este tipo de engaños debido a que permiten a los delincuentes localizar posibles víctimas, presentar perfiles aparentemente profesionales y enviar mensajes personalizados.

En el caso del “Pensionazo”, Facebook concentra una tercera parte de los contactos reportados, aunque las llamadas telefónicas y el contacto presencial también forman parte de las estrategias identificadas.

El Consejo Ciudadano señala que la exposición a este tipo de delitos puede estar relacionada, entre otros factores, con la brecha de alfabetización digital, que dificulta distinguir entre una comunicación legítima y un intento de fraude.

¿Qué hacer si ya entregaste dinero o documentos?

Si una persona ya compartió información sensible o realizó un depósito, la recomendación es actuar rápidamente y verificar la situación con las instituciones relacionadas con su pensión, Afore o cuenta bancaria.

También es importante conservar mensajes, números telefónicos, comprobantes de transferencias, perfiles de redes sociales y cualquier otra evidencia del contacto.