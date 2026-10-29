¿Qué le pasó a Ramón Rojo de Sonido La Changa? Piden oraciones por su salud

Su familia pidió comprensión y evitar rumores sobre su estado / Especial

El fundador del legendario sonido de Tepito canceló su presentación en el Festival Cultural Ecatepec 2026 por problemas de salud

La salud de Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa y una de las figuras más importantes del movimiento sonidero en México, ha generado preocupación entre sus seguidores después de que su equipo anunciara que necesita reposo y atención médica. La situación obligó a cancelar una de sus presentaciones programadas en el Estado de México, mientras familiares y colaboradores solicitaron oraciones para su pronta recuperación.

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La noticia se dio a conocer luego de que Sonido La Changa suspendiera su participación en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 "El Viento Nos Une", donde estaba previsto que el reconocido sonidero encabezara una jornada musical. A través de sus redes sociales, el equipo explicó que la decisión fue tomada para proteger la salud de Don Ramón, quien recientemente cumplió 58 años de trayectoria llevando música y baile a distintas generaciones.

La salud de Ramón Rojo Villa ha generado preocupación entre sus seguidores / Especial

¿Qué le pasó a Ramón Rojo de Sonido La Changa?

De acuerdo con los primeros informes difundidos por personas cercanas al sonidero, Ramón Rojo Villa presentó problemas de salud que requirieron una valoración médica, por lo que recibió la indicación de guardar reposo y mantenerse bajo cuidados. Aunque algunas versiones señalan que se encuentra estable, su familia no ha dado a conocer un diagnóstico actualizado ni ha precisado cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios.

El anuncio generó inquietud entre los seguidores de Sonido La Changa, especialmente porque el artista continúa siendo una figura activa dentro del movimiento sonidero. Su equipo explicó que las presentaciones y compromisos profesionales deberán quedar en segundo plano mientras se atiende su recuperación.

Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la agrupación dejó claro que la prioridad es garantizar el bienestar de su fundador y agradeció la comprensión de quienes esperaban verlo durante el festival.

“La salud de nuestro fundador es y será siempre nuestra prioridad. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esta cancelación pueda causar y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, a los organizadores y sobre todo al público fiel que nos ha acompañado durante 58 años de trayectoria”.

Ramón Rojo Villa presentó problemas de salud que requirieron una valoración médica / Especial

¿Cuál es el estado de salud de Don Ramón Rojo?

Aunque no se ha confirmado públicamente una enfermedad específica que explique su situación actual, familiares y colaboradores informaron que el sonidero necesita descansar y recibir atención médica. Por esta razón, solicitaron a sus seguidores mantenerlo presente en sus oraciones y enviar mensajes de apoyo.

En una publicación compartida a través de la página oficial de Sonido La Changa Internacional, el equipo expresó su preocupación por el estado de salud del músico y destacó el cariño que ha recibido durante sus casi seis décadas de carrera.

“Hoy con el corazón en la mano, elevamos nuestras oraciones y nuestros mejores deseos para la pronta recuperación de nuestro líder, maestro y leyenda, el Sr. Ramón Rojo Villa, Sonido La Changa”.

“En estos momentos su salud requiere de reposo y atención, por lo que pedimos a todo nuestro querido público, con mucho respeto, su comprensión, empatía y solidaridad”.

Sonido la Changa dejó en claro que la prioridad es garantizar el bienestar de su fundador / Especial

El mensaje también recordó que la trayectoria de Don Ramón ha estado acompañada por miles de personas que han disfrutado de sus presentaciones en barrios, salones de baile, festivales y eventos populares, por lo que ahora esperan recibir el mismo cariño que él ha compartido con su público.

“58 años de música, de historia, de hacer bailar a barrios enteros no se escriben solos. Se escriben con trabajo, con entrega y con el amor de ustedes. Y hoy, el Rey necesita de ese mismo amor de regreso”.

Familia de Ramón Rojo pide no hacer caso a rumores sobre su salud

Ante la preocupación generada entre los seguidores, la familia y el equipo de Sonido La Changa pidieron evitar la difusión de información no confirmada, especialmente publicaciones que puedan generar confusión sobre las condiciones en las que se encuentra el artista.

Mediante otro comunicado, señalaron que cualquier actualización relacionada con la salud de Don Ramón será difundida únicamente a través de sus canales oficiales.

“Informamos a nuestro público, seguidores y medios de comunicación, que cualquier información oficial sobre el estado de salud de nuestro titular Ramón Rojo Villa, Sonido La Changa, únicamente será proporcionada a través de nuestras páginas oficiales. Pedimos atentamente no hacer caso a rumores ni a fuentes no oficiales”.

¿Quién es Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa?

Ramón Rojo Villa es uno de los pioneros de la cultura sonidera mexicana y el creador de Sonido La Changa, proyecto musical que nació en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, en 1968. Desde entonces, su nombre se convirtió en un referente de los bailes populares, las cumbias, la salsa y los tradicionales saludos que caracterizan a los sonidos mexicanos.

Conocido también como 'El Rey de Reyes', Don Ramón ha construido una trayectoria que trasciende las fiestas de barrio y los salones de baile, llegando a presentarse en grandes escenarios y festivales culturales dentro y fuera del país. Su trabajo contribuyó a popularizar una forma de entretenimiento que actualmente es reconocida como parte de la identidad cultural de distintas comunidades.