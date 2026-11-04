El exfutbolista y excomunicólogo falleció a los 83 años

El periodismo deportivo mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Carlos Albert Llorente a los 83 años. El exfutbolista y comentarista construyó una trayectoria de varias décadas en el futbol nacional, primero como jugador profesional y posteriormente como una de las voces que participaron en el análisis y la cobertura del balompié en México.

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido difundidas públicamente, por lo que no existe información confirmada sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Carlos Albert fue una figura vinculada a distintas etapas del futbol mexicano. Su paso por las canchas, su participación con la Selección Mexicana y su posterior incursión en la televisión, la radio y la prensa escrita formaron parte de una carrera que se extendió durante varias décadas.

¿Quién era Carlos Albert y cuál fue su aporte al futbol mexicano?

Carlos Albert Llorente nació el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en periodista deportivo, desarrolló una carrera como futbolista profesional, desempeñándose como defensa central y formando parte de las filas del Necaxa entre 1961 y 1971.

Durante su etapa como jugador también representó a México en competencias internacionales. Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y formó parte de la delegación mexicana que consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967, en Canadá.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con la defensa de los derechos laborales de los futbolistas profesionales.

Carlos Albert en su tiempo como futbolista de NEcaxa | MEXSPORT

En 1971, Albert emprendió acciones legales contra la directiva del Necaxa por diferencias relacionadas con sus condiciones contractuales. Su caso se convirtió en un antecedente dentro de las exigencias de los jugadores por contar con mejores condiciones laborales y garantías frente a las decisiones de los directivos.

A partir de aquella experiencia, participó en los esfuerzos por organizar a los futbolistas mexicanos y promover la creación de un sindicato que representara sus intereses. Esta postura también se mantuvo durante su posterior carrera como comunicador, donde abordó constantemente los temas relacionados con la estructura y el funcionamiento del futbol nacional.

Carlos Albert y sus 43 años de trayectoria en los medios de comunicación

Después de dejar las canchas, Carlos Albert encontró un nuevo espacio profesional en el periodismo deportivo. En 1978 comenzó su trayectoria en Imevisión, donde coincidió con José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos, con quienes participó en diferentes coberturas futbolísticas.

Su carrera incluyó participaciones en televisión, radio y prensa escrita. Trabajó en espacios como TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN, Fox Sports y La Octava Sports, además de colaborar en publicaciones como Reforma, El Norte, El Financiero, Esto, Ovaciones y Milenio.

Carlos Albert en Puebla | TWITTER @CALBERT57

En octubre de 2021, después de 43 años de actividad periodística ininterrumpida, anunció su retiro de los medios de comunicación durante una emisión de La Octava Sports.

Desde entonces, se mantuvo alejado de las actividades habituales frente a los micrófonos y las cámaras, después de haber formado parte de diferentes generaciones del periodismo deportivo mexicano.

Con su fallecimiento a los 83 años, de acuerdo con la información difundida, concluye la trayectoria de Carlos Albert Llorente, quien pasó de las canchas del futbol mexicano a los espacios de análisis deportivo y dejó una historia vinculada al Necaxa, la Selección Mexicana y el periodismo nacional.