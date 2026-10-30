La exestrella de televisión, que alguna vez fue sinónimo de glamour, ahora es uno de los rostros más visibles del presunto desvío millonario de fondos públicos. | X

El caso de Inés Gómez Mont ha pasado del mundo del espectáculo al ámbito judicial

El caso de Inés Gómez Mont ha pasado del mundo del espectáculo al ámbito judicial. La conductora mexicana, famosa por su trabajo en TV Azteca, hoy enfrenta graves acusaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado, en una investigación que la coloca al centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.

Todo se originó en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron un esquema de triangulación de recursos públicos a través de empresas fantasma, presuntamente ligadas al despacho Álvarez Puga & Asociados, propiedad de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido recientemente en Miami, Florida.

Los fiscales acusan a Gómez Mont de participar activamente en las operaciones financieras y de beneficiarse de los desvíos./ X&nbsp;

Las autoridades señalan que la pareja habría simulado contratos por más de 3 000 millones de pesos, originalmente destinados a la Secretaría de Gobernación para servicios relacionados con la construcción y operación del sistema penitenciario federal. Los contratos, según la FGR, fueron “inflados o inexistentes”, y el dinero habría terminado en cuentas controladas por la pareja. Las acusaciones en su contra La carpeta de investigación de la FGR incluye delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los fiscales acusan a Gómez Mont de participar activamente en las operaciones financieras y de beneficiarse de los desvíos. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Gómez Mont y Álvarez Puga operaron una red de más de 50 empresas fachada, utilizadas para mover dinero público bajo conceptos falsos de asesorías, administración y servicios contables. Parte de los fondos se habría transferido a cuentas en Estados Unidos y Europa, bajo estructuras de compañías offshore.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, Gómez Mont y Álvarez Puga operaron una red de más de 50 empresas fachada. / RS&nbsp;

Aunque su esposo fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses y permanece bajo custodia en el Centro de Detención Krome North SPC, en Miami, Inés Gómez Mont sigue prófuga de la justicia mexicana. Desde septiembre de 2021, cuenta con una orden de aprehensión y una ficha roja de Interpol, lo que permite su búsqueda en más de 190 países. A pesar de los avances en la detención de su pareja, no hay reportes oficiales de su paradero. Versiones extraoficiales aseguran que Gómez Mont habría permanecido en Estados Unidos junto a algunos de sus hijos, mientras intenta evitar una captura que luce cada vez más probable. Su versión: “Soy inocente” Desde su cuenta de Instagram la última publicación fue en 2022, la exconductora ha insistido en su inocencia. “Me colocan al mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, publicó entonces.