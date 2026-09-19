¿Quién se salvó de la placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

Uno de los habitantes logró abandonar la zona de riesgo antes de la gala de eliminación. | LCDLF

Uno de los seis nominados logró salir de la zona de riesgo rumbo a la gala de eliminación del domingo

La tensión aumentó este viernes 18 de septiembre en La Casa de los Famosos México 2026, pues se llevó a cabo el último duelo por la salvación de la temporada, una dinámica que podía modificar la placa de nominados antes de la eliminación del próximo domingo.

Esta semana, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa quedaron expuestos a la votación del público.

Sin embargo, la placa todavía podía sufrir un cambio, pues tres habitantes tuvieron la oportunidad de disputar el poder de salvación.

La placa de nominados de La Casa de los Famosos México 2026 cambió tras el duelo por la salvación. / LCDLF

¿Quiénes disputaron la salvación?

El duelo estuvo protagonizado por Mariana Ochoa, Brianda Deyanara y Ese Pérez.

Mariana llegó a la prueba como líder de la semana, mientras que Brianda obtuvo su lugar como retadora tras imponerse en una dinámica previa. Ese Pérez también consiguió su pase al duelo después de ganar el llamado Elevador del Destino.

La dinámica era especialmente importante porque quien consiguiera el beneficio tendría la posibilidad de sacar a uno de los nominados de la placa y darle un respiro antes de la gala de eliminación.

La salvación modificó la lista de nominados rumbo a la eliminación del domingo. / LCDLF

¿Quién salió de la placa de nominados?

Mariana Ochoa fue quien ganó al sumar más puntos con el dado consiguiendo el beneficio de la salvación y quedó fuera de riesgo para la eliminación del domingo.

Con este movimiento, la placa quedó reducida a cinco habitantes, quienes ahora dependen del voto del público para continuar dentro de la competencia. Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Memo Schutz