Tras un pésimo arranque al Apertura 2026, los Bravos buscan un cambio importante

Juárez anunció este jueves 17 de septiembre la salida de Andrés Fassi de la presidencia deportiva del club, con lo que el directivo argentino concluyó un ciclo de tres años al frente del proyecto deportivo de los Bravos.

De acuerdo con la institución fronteriza, la decisión se tomó de común acuerdo y responde a los planes futuros e intereses de ambas partes. A través de un comunicado, FC Juárez agradeció el trabajo realizado por Fassi durante su gestión y destacó sus aportaciones para el desarrollo de la estructura deportiva.

"Futbol Club Juárez informa a toda nuestra afición y opinión pública que, de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes, Andrés Fassi concluye su ciclo como presidente deportivo de nuestra institución", se lee en el comunicado.

La salida del dirigente ocurre mientras el conjunto fronterizo atraviesa una etapa de cambios deportivos. Hasta el momento, FC Juárez no ha informado oficialmente quién ocupará el cargo que deja Fassi ni ha detallado si habrá modificaciones adicionales dentro de su estructura directiva.

Andrés Fassi en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Ramón Planes, el nombre que aparece para ocupar el puesto

De acuerdo con información de Juan Carlos Ibarrarán, colaborador de RÉCORD, la salida de Andrés Fassi estaría relacionada con la llegada de un nuevo responsable para el área deportiva de FC Juárez. Según el reporte, el club ya tendría definido a su reemplazo y el elegido sería Ramón Planes.

El dirigente español cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro del futbol profesional y ha trabajado en diferentes instituciones de España. Entre los clubes en los que ha desempeñado funciones directivas se encuentran el Racing de Santander, Deportivo Alavés, UE Lleida y RCD Espanyol.

Ramón Planes durante su tiempo como presidente deportivo de Barcelona | AFP

Uno de los capítulos más destacados de su carrera se produjo con su incorporación al Barcelona, mientras que su último puesto antes de la posibilidad de llegar a México fue en el Real Betis. También tuvo participación en la estructura deportiva del Tottenham.

La posible llegada de Planes representaría un nuevo movimiento dentro de la organización de los Bravos, aunque FC Juárez todavía no ha hecho oficial su nombramiento al cierre de esta información.

Ramón Planes, presidente deportivo del Betis, en la presentación de Isco Alarcón | AFP

FC Juárez enfrenta un momento complicado en el Apertura 2026

La salida de Andrés Fassi se presenta en un contexto deportivo complicado para Juárez. El equipo fronterizo suma cero puntos después de ocho partidos disputados en el torneo y recientemente realizó un cambio en el banquillo como consecuencia de los resultados obtenidos.

En este escenario, la eventual incorporación de Ramón Planes supondría la llegada de un dirigente con experiencia en distintas estructuras deportivas de Europa. Su tarea estaría vinculada con el proyecto de los Bravos y con los movimientos que la institución determine para afrontar el resto del campeonato.