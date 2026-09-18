Quiso triunfar en ‘American Idol’ con apoyo de su esposa; ahora es acusado de matarla

El pastor de música hoy enfrenta un juicio en Ohio acusado de asesinarla a tiros / Especial

Caleb Flynn apareció hace 13 años en el famoso concurso hablando del amor que sentía por Ashley

Hace aproximadamente 13 años, Caleb Flynn buscaba cumplir el sueño de convertirse en cantante dentro de American Idol. Durante su participación habló abiertamente sobre Ashley Flynn, su esposa, y aseguró que ella había sido una de las personas que lo impulsaron a presentarse a las audiciones. Hoy, aquella historia tomó un giro completamente distinto: el exconcursante de 40 años enfrenta un juicio en Ohio acusado de haber asesinado a Ashley dentro de la casa que ambos compartían con sus dos hijas.

Flynn se declaró no culpable de los cargos de homicidio agravado, homicidio, agresión grave y manipulación de evidencia. La Fiscalía sostiene que habría disparado contra su esposa durante la madrugada del 16 de febrero de 2026 y posteriormente habría alterado la escena para aparentar que un desconocido ingresó a la vivienda y cometió el crimen. La defensa rechaza esa versión y sostiene que las autoridades se precipitaron al responsabilizarlo. El juicio comenzó esta semana en el condado de Miami, Ohio, después de meses de preparación y una amplia atención mediática.

Caleb Flynn buscaba cumplir el sueño de convertirse en cantante dentro de American Idol / Especial

Caleb Flynn habló de su amor por Ashley durante American Idol

La historia ha causado especial impacto por unas declaraciones que Caleb realizó durante su breve participación en la temporada 12 de American Idol. En aquella época describió públicamente la relación que tenía con Ashley y reconoció que ella había respaldado su intención de probar suerte dentro del famoso concurso musical.

“Amo a mi esposa más que a nada”, dijo en una entrevista durante su breve participación en el programa. “Es muy, muy hermosa, simplemente... guau, la amo”.

La pareja llevaba casi 16 años de matrimonio cuando ocurrió el asesinato. Ashley, de 37 años, era conocida dentro de Tipp City por su trabajo como maestra sustituta y entrenadora de voleibol en una escuela secundaria, mientras que Caleb había trabajado como pastor de música.

La imagen que ambos habían proyectado durante años terminó completamente destrozada después de la madrugada en que Ashley fue encontrada muerta dentro de su habitación.

Flynn se declaró no culpable de los cargos de homicidio agravado, homicidio, agresión grave y manipulación de evidencia / Especial

¿Qué pasó la noche en que murió Ashley Flynn?

Según la investigación, Ashley fue asesinada durante las primeras horas del 16 de febrero de 2026 dentro de su casa en Tipp City, una localidad ubicada al norte de Dayton, Ohio. Caleb explicó inicialmente a la policía que esa noche estaba durmiendo en la sala debido a que tenía una fuerte tos y posteriormente escuchó movimiento dentro de la vivienda.

Según su relato ante los agentes, pensó que una de sus hijas había salido de la cama, por lo que entró a la habitación de las menores y permaneció con ellas durante un tiempo.

“Entré en su habitación y me acosté con ellos durante... no sé ni cuánto tiempo, y fue entonces cuando lo oí”, declaró Flynn a los agentes, añadiendo que se “quedó paralizado” al oír el disparo.

Flynn aseguró que después escuchó un disparo y que al salir encontró abierta la puerta que conectaba la casa con el garaje.

“Cuando finalmente me levanté, la puerta que daba al garaje estaba abierta, pero no vi a nadie”, dijo.

Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada realizó una llamada al 911, donde afirmó desesperadamente que alguien había ingresado a su vivienda y disparado contra su esposa.

“Mi esposa tiene dos disparos en la cabeza. Hay sangre por todas partes”, dijo sin aliento. “Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío”.

La Fiscalía sostiene que habría disparado contra su esposa / Especial

Policía encontró a Ashley sin vida dentro de su habitación

Las cámaras corporales de los agentes registraron el momento en que los primeros policías ingresaron armados a la vivienda y comenzaron a revisar las habitaciones para determinar si todavía había algún intruso dentro del inmueble.

"Tenemos a una mujer con una herida de bala en la cabeza en su cama”, dijo un agente. “Hay casquillos de bala en el suelo. El esposo está aquí y los niños también”.

Durante la inspección también encontraron abierta una puerta que comunicaba con el exterior y observaron que la consola central de una camioneta estacionada en el garaje estaba abierta. Caleb informó a los agentes que tenía varias armas de fuego dentro de la vivienda y que una de ellas era una pistola que acostumbraba guardar en su vehículo.

Mientras los investigadores aseguraban la escena, las cámaras de los policías captaron a Flynn llorando, haciendo llamadas telefónicas y aparentemente vomitando por la impresión. Cuando la madre de Ashley llegó a la vivienda, él cayó de rodillas y ambos terminaron abrazándose frente a la casa.

“Las chicas no lo saben, las chicas están durmiendo”, dijo Flynn mientras la abrazaba. “No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer”.

“Yo tampoco sé qué hacer”, dijo la abuela entre lágrimas. “Estoy... estoy en estado de shock”.

La pareja llevaba casi 16 años de matrimonio cuando ocurrió el asesinato / Especial

Policía acusa que la escena habría sido manipulada

La investigación dio un giro apenas tres días después. Aunque inicialmente Caleb había afirmado que un intruso entró a la vivienda, las autoridades concluyeron que existían elementos suficientes para detenerlo por el asesinato de Ashley.

Los documentos iniciales del caso señalaron que los investigadores habrían sido desviados inicialmente debido a una supuesta “staging of the crime scene”, es decir, una presunta manipulación de la escena destinada a hacer parecer que existió una invasión de la vivienda.

La policía de Tipp City no ha revelado públicamente todos los detalles que sustentan esta acusación, debido a que buena parte de las pruebas se presentarán durante el juicio.

“Como resultado de la investigación, existían indicios suficientes para acusar a Caleb Flynn del asesinato de su esposa”, declaró la policía de Tipp City en un comunicado de prensa anunciando su arresto. “Debido a que el caso aún está en curso, no se divulgarán detalles específicos de la investigación por el momento”.

Caleb fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Miami, donde permanece desde entonces. Su fianza fue fijada en 3.5 millones de dólares.

Defensa asegura que autoridades se precipitaron

Desde el comienzo del proceso, el abogado defensor Patrick Mulligan ha rechazado la teoría presentada por las autoridades y sostiene que la Fiscalía no podrá demostrar los cargos más allá de una duda razonable.

“Estamos deseando que llegue el juicio”, declaró el martes a CNN su abogado defensor, Patrick Mulligan. “Llevamos mucho tiempo esperando esto”.

El abogado también planteó anteriormente que los investigadores habrían realizado una “rush to judgment”, es decir, una conclusión apresurada al concentrar rápidamente sus sospechas sobre el esposo.

“Cuando el gobierno se queda sin pistas o no puede obtenerlas y recurre al cónyuge sobreviviente en casos como estos, aumenta la probabilidad de una condena injusta", dijo el abogado defensor en un comunicado a The Associated Press poco después del arresto de Flynn en febrero.

Flynn permanece bajo la presunción de inocencia mientras se desarrolla el juicio y será el jurado quien determine si la Fiscalía consigue demostrar su responsabilidad.

Hijas de la pareja podrían ser piezas importantes del juicio

Uno de los aspectos más sensibles del proceso será la participación de las dos hijas menores de Caleb y Ashley, quienes se encontraban dentro de la casa durante la madrugada del asesinato.

Según la versión de Flynn, él estaba precisamente dentro de la habitación de las menores cuando escuchó el disparo, lo que convierte sus testimonios en una posible pieza relevante para analizar la coartada planteada por su padre.

Durante los preparativos del juicio existieron diferentes discusiones legales sobre cómo proteger la identidad y privacidad de las menores. El tribunal permitió que su testimonio pudiera ser registrado en audio, pero determinó que no aparecieran en las imágenes de video difundidas públicamente.

También se espera que distintos integrantes de la familia de Ashley declaren durante el proceso, mientras los integrantes del jurado podrían acudir directamente a la vivienda para conocer la distribución y características de la escena donde ocurrió el crimen.

Jurado ya fue seleccionado para determinar el futuro de Caleb Flynn

El juicio comenzó el 17 de septiembre de 2026 con el proceso de selección del jurado en el histórico tribunal del condado de Miami. Después de interrogar a decenas de posibles integrantes, finalmente quedaron seleccionados 12 miembros titulares y cuatro suplentes.

Los argumentos iniciales comenzaron este viernes 18 de septiembre, cuando Fiscalía y defensa empezaron a presentar ante el jurado las teorías con las que intentarán explicar lo ocurrido aquella madrugada.

El caso ha recibido amplia atención en Ohio y a nivel nacional, situación que incluso llevó a la defensa a solicitar que el juicio fuera trasladado a otro condado por temor a que la cobertura mediática impidiera encontrar un jurado imparcial. La jueza rechazó inicialmente la petición, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla si surgían dificultades durante la selección.

Fiscalía todavía debe explicar el supuesto móvil

Una de las grandes preguntas alrededor del caso es por qué Caleb habría matado a Ashley. Hasta ahora, los fiscales han revelado pocos detalles públicamente sobre el posible móvil y tampoco han explicado por completo cómo sostienen que se produjo la supuesta manipulación de la escena.

Esos elementos serán cruciales durante el juicio, ya que los integrantes del jurado deberán valorar no solamente las pruebas físicas y los testimonios, sino también si la teoría presentada por la Fiscalía explica razonablemente lo ocurrido dentro de la casa.

La defensa, por su parte, buscará mantener la posibilidad de que otra persona haya ingresado a la vivienda, tal como Flynn aseguró desde el principio.

Caleb Flynn podría enfrentar cadena perpetua

El cargo más grave contra el exconcursante de American Idol es homicidio agravado. Si el jurado lo declara culpable de esa acusación, Flynn podría enfrentar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Sin embargo, el proceso apenas entra en su etapa central y no existe todavía una sentencia en su contra. Caleb ha mantenido su declaración de no culpabilidad y su defensa insiste en que la Fiscalía deberá probar cada una de sus acusaciones ante el jurado.