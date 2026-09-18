Es oficial. Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana y Chivas vuelve a tomar protagonismo como la base del Tricolor, con seis futbolistas considerados para los próximos compromisos internacionales.
El estratega mexicano dio a conocer una lista de 30 jugadores para los partidos de preparación ante Colombia, el próximo 26 de septiembre, y Perú, el 29 de septiembre, encuentros que marcarán el inicio de la nueva etapa de Márquez al frente del combinado nacional.
“Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos!”, publicó la Selección Mexicana a través de sus redes sociales.
Chivas, la base del Tri de Rafa
Dentro de la convocatoria, Chivas es el club que más futbolistas aporta al Tricolor, con seis elementos. Roberto Alvarado aparece en la lista principal, mientras que Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se integrarán a la concentración en New Jersey.
En la portería fueron considerados Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, mientras que la defensa está integrada por Johan Vásquez, César Montes, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez y Diego Campillo.
Para el mediocampo aparecen Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora y Luis Romo.
En ataque, Márquez llamó a Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante.
Porteros
Raúl Rangel — Guadalajara
Oscar García — León
Alex Padilla — Athletic de Bilbao
Defensas
Johan Vásquez — Genoa
César Montes — Lokomotiv
Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey
Israel Reyes — América
Everardo López — Toluca
Jorge Sánchez — Atlas
Jorge Sánchez — Atlas
Jesús Gallardo — Toluca
Mateo Chávez — AZ Alkmaar
Diego Campillo — Chivas
Mediocampistas
Erik Lira — Cruz Azul
Luis Chávez — Dinamo Moscú
Obed Vargas — Atlético de Madrid
Jeremy Márquez — Cruz Azul
Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey
Álvaro Fidalgo — Real Betis
Alan Cervantes — América
Denzell García — FC Juárez
Gilberto Mora — Tijuana
Luis Romo — Chivas
Delanteros
Roberto Alvarado — Guadalajara
Hirving Lozano — LA Galaxy
Santiago Giménez — Porto
Armando González — Olympiacos
Germán Berterame — Inter Miami
Hugo Camberos — Chivas
Santiago Sandoval — Chivas
Isaías Violante — América
Jugadores Sub-20 que entrenarán con la Selección Mayor
Yohan Orozco — Chivas
Juan Echilvestre — Santos
Henrique Simeone — Tigres