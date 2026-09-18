Rafael Márquez presenta su primera convocatoria con el Tri; Padilla, Chucky y Berterame sorpresas

Con un video en redes sociales, el Káiser eligió a sus jugadores

Es oficial. Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana y Chivas vuelve a tomar protagonismo como la base del Tricolor, con seis futbolistas considerados para los próximos compromisos internacionales.

El estratega mexicano dio a conocer una lista de 30 jugadores para los partidos de preparación ante Colombia, el próximo 26 de septiembre, y Perú, el 29 de septiembre, encuentros que marcarán el inicio de la nueva etapa de Márquez al frente del combinado nacional.

“Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos!”, publicó la Selección Mexicana a través de sus redes sociales.

Rafael Márquez en su presentación con Selección Mexicana | IMAGO7

Chivas, la base del Tri de Rafa

Dentro de la convocatoria, Chivas es el club que más futbolistas aporta al Tricolor, con seis elementos. Roberto Alvarado aparece en la lista principal, mientras que Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se integrarán a la concentración en New Jersey.

En la portería fueron considerados Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, mientras que la defensa está integrada por Johan Vásquez, César Montes, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez y Diego Campillo.

Santiago Sandoval celebrando anotación ante Pumas | MEXSPORT

Para el mediocampo aparecen Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora y Luis Romo.

En ataque, Márquez llamó a Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Armando González, Germán Berterame, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante.

Hirving Lozano en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Porteros

Raúl Rangel — Guadalajara

Oscar García — León

Alex Padilla — Athletic de Bilbao

Defensas

Johan Vásquez — Genoa

César Montes — Lokomotiv

Víctor Guzmán — Rayados de Monterrey

Israel Reyes — América

Everardo López — Toluca

Jorge Sánchez — Atlas

Jorge Sánchez — Atlas

Jesús Gallardo — Toluca

Mateo Chávez — AZ Alkmaar

Diego Campillo — Chivas

Mediocampistas

Erik Lira — Cruz Azul

Luis Chávez — Dinamo Moscú

Obed Vargas — Atlético de Madrid

Jeremy Márquez — Cruz Azul

Orbelín Pineda — Rayados de Monterrey

Álvaro Fidalgo — Real Betis

Alan Cervantes — América

Denzell García — FC Juárez

Gilberto Mora — Tijuana

Luis Romo — Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado — Guadalajara

Hirving Lozano — LA Galaxy

Santiago Giménez — Porto

Armando González — Olympiacos

Germán Berterame — Inter Miami

Hugo Camberos — Chivas

Santiago Sandoval — Chivas

Isaías Violante — América

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