Luego del tremendo apoyo que recibió la Selección Mexicana de beisbol y en especial Randy Arozarena en el pasado Clásico Mundial, el jugador de los Rays de Tampa Bay desea que pronto su novena sea tomada en cuenta para sostener una serie de temporada regular de Grandes Ligas en México.

El cubano, pero nacionalizado mexicano, supo de primera mano el éxito que fue la serie de dos encuentros en Ciudad de México entre San Diego y San Francisco y ahora quiere vivir ese apoyo de primera mano.

“Yo pienso que ahora, por la actuación que yo tuve en el Clásico Mundial, pensaba que ojalá pusieran una serie de Tampa Bay y otro equipo en México, para yo ir y que la gente me vea de más cerca y disfrute de los grandes juegos que Tampa hace, de mi persona en general y yo poder compartir con todos los fanáticos que no pudieron ir al Clásico. La verdad sería una serie muy bonita y me sentiría muy feliz de poder jugar en México”, declaró el pelotero de los Rays.