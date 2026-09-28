Randy Arozarena tuvo una emotiva despedida en el T-Mobile Park con los Mariners y dejando una huella difícil de borrar tras convertirse en el sexto jugador en la historia del equipo con 113 o más carreras anotadas.
Ningún jugador dentro del equipo anotaba 113 o más carrera desde hace 25 años y ahora el mexicano se puso dentro de los libros históricos del conjunto de Seattle, además de sellar su liderato en carreras anotadas de la Liga Americana.
Randy Arozarena hace historia y entra en selecto grupo de MLB con noche de locura
Randy Arozarena es aclamado
Randy Arozarena culminó su presencia en el diamante del T-Mobile Park von una ocasión de los fans quienes se pusieron de pie y realizaron cánticos durante la séptima entrada para que partir de 2027 se convierta en agente libre.
El beisbolista mexicano se entregó al cariño del respetable, se quitó la gorra, saludó a las gradas y señaló el escudo del equipo, agradeciendo todo lo recibidos por los fanáticos durante estos años.
¿Cómo fue el juego ante los Angelinos?
Logan Gilbert ponchó a ocho en cuatro entradas sin hit y cinco lanzadores de Seattle se combinaron para 12 ponches, mientras los Marineros vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 7-3 en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.
Gilbert retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó y, después de otorgar base por bolas al venezolano Moisés Ballesteros al inicio de la quinta entrada, fue relevado y se marchó con una ovación de pie de los aficionados de los Marineros.
Seattle tomó ventaja de 1-0 en la segunda entrada cuando Weston Wilson impulsó a Cole Young con un rodado a la tercera base. Los Marineros anotaron dos carreras más en la tercera con el sencillo productor de Cal Raleigh ante el abredor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, y Dominic Canzone anotó con un rodado de out de Josh Naylor para poner la pizarra 3-0.
Kikuchi (1-7) permitió tres carreras con seis hits en cinco entradas, con una base por bolas y siete ponches. El dominicano José Siri conectó un jonrón de dos carreras para los Angelinos en la octava, y el venezolano Leo Rivas escrito para los Marineros en la parte baja con un lanzamiento descontrolado. Cooper Criswell lanzó la novena por los Marineros. Eduard Bazardo (4-4) se llevó la victoria.