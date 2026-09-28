Randy Arozarena se convierte en el sexto jugador con 113 o más carreras anotadas en Mariners

Ningún jugador había anotado esta cantidad o más carreras dentro del equipo desde hace 25 años

Randy Arozarena tuvo una emotiva despedida en el T-Mobile Park con los Mariners y dejando una huella difícil de borrar tras convertirse en el sexto jugador en la historia del equipo con 113 o más carreras anotadas.

Randy Arozarena haciendo una atrapada con los Mariners | AP

Ningún jugador dentro del equipo anotaba 113 o más carrera desde hace 25 años y ahora el mexicano se puso dentro de los libros históricos del conjunto de Seattle, además de sellar su liderato en carreras anotadas de la Liga Americana.

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Randy Arozarena es aclamado

Randy Arozarena culminó su presencia en el diamante del T-Mobile Park von una ocasión de los fans quienes se pusieron de pie y realizaron cánticos durante la séptima entrada para que partir de 2027 se convierta en agente libre.

El beisbolista mexicano se entregó al cariño del respetable, se quitó la gorra, saludó a las gradas y señaló el escudo del equipo, agradeciendo todo lo recibidos por los fanáticos durante estos años.

Arozarena festejó al estilo Cristiano | AP

¿Cómo fue el juego ante los Angelinos?

Logan Gilbert ponchó a ocho en cuatro entradas sin hit y cinco lanzadores de Seattle se combinaron para 12 ponches, mientras los Marineros vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 7-3 en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

Gilbert retiró a los primeros 12 bateadores que enfrentó y, después de otorgar base por bolas al venezolano Moisés Ballesteros al inicio de la quinta entrada, fue relevado y se marchó con una ovación de pie de los aficionados de los Marineros.

T-Mobile Park, casa de Mariners | AP

Seattle tomó ventaja de 1-0 en la segunda entrada cuando Weston Wilson impulsó a Cole Young con un rodado a la tercera base. Los Marineros anotaron dos carreras más en la tercera con el sencillo productor de Cal Raleigh ante el abredor de los Angelinos, Yusei Kikuchi, y Dominic Canzone anotó con un rodado de out de Josh Naylor para poner la pizarra 3-0.