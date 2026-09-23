La capitana de la Selección Mexicana marcó este miércoles ante Sheffield United

Rebeca Bernal ha escrito un capítulo importante en la historia del futbol mexicano femenil. Su fichaje con Manchester United fue en sí una historia para recordar por años y desde su llegada la defensa y capitana de la Selección Mexicana no ha hecho más que ganarse su lugar en el conjunto inglés y este miércoles, dio un salto de calidad al marcar su primer gol.

Rebeca Bernal en un partido con Manchester United | AFP

En su tercer partido con las Red Devils, primero como titular, Bernal marcó doblete ante Sheffield United en la Women's League Cup. Fueron sus dos primeros tantos en su aventura en el futbol europeo, además que llegó a cinco goles en lo que va del 2026, luego de tres anotaciones que hizo con Washington Spirit antes de migrar al conjunto inglés.

Así fue el gol de Rebeca Bernal con Manchester United

Las dirigidas por Eva Olid impusieron condiciones desde el primer minuto del partido y a los 15 minutos de partido Maya Le Tissier hizo el primero por la vía del penal. Manchester United no tardó en ampliar la ventaja y al 19' Rebeca Bernal –quien jugó como contención– puso el segundo en un tiro de esquina que se originó por una jugada de la mexicana con Monica Jusu Bah.

Rebeca Bernal previo al partido entre Manchester United y Sheffield United | X: @ManUtdWomen

La volante sueca no supo capitalizar un gran pase filtrado por derecha que le dio la mexicana, pero ganó un tiro de esquina que cobró Jessica Simpson. El centro fue elevado y cerca del límite del área chica, donde Rebeca se impuso por arriba a su marcadora para cruzar su remate y poner el 2-0 en el compromiso, que se encaminó a una cómoda ventaja para las locales.

Por otra parte, su segundo gol también llegó en pelota parada, ya en el segundo tiempo del partido. En un tiro cobrado en corto, Ella Toone mandó un centro pasado a la espalda de las centrales. Rebeca se desmarcó bien y remató sola, otra vez en el límite del área chica, para poner el séptimo gol en un partido que quedó definido desde el primer tiempo, en el cual las Red Devils tomaron una ventaja 5-0.