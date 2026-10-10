Semana para hacer sonar esa caja registradora con las combinaciones ganadoras para este fin de semana

Después de tres eteeeeernas semanas, por fin acabó la Fecha FIFA, lo que significa que vuelve la acción de nuestra gloriosa Liga MX. La Jornada 11 del Clausura 2026 tiene pinta de ser una de las mejores del semestre, con varios partidos de alto calibre que invitan a quedarse en casa el fin de semana, prender la televisión y disfrutar del fut.

El pick del Tigres vs Toluca

Arrancamos calientitos desde este viernes gracias a un duelazo entre Tigres y Toluca. El semestre no ha sido bueno para los felinos, pero el Volcán sigue siendo una aduana dura de conquistar y buscarán mantener su invicto en casa.

A esto hay que sumarle que los Diablos suman ocho visitas al hilo sin poder ganar en San Nicolás, aunque su actual poderío ofensivo podría terminar esta mala racha. Por lo tanto, apostar por un resultado sería un error: acá me parece que el mercado ideal son los goles.

Tigres promedia un gol por partido y ha anotado en 7 de 10 juegos, mientras que Toluca tiene un promedio de 2.3 goles y solo se ha quedado en ceros en un compromiso. Además, ninguno de los dos equipos presume una gran defensa, pues conceden, en promedio, 1.3 tantos cada semana.



Pick: Ambos anotan (-170)

Pronóstico: 1-1

El pick del Clásico Tapatío: Atlas vs Chivas

El sábado se pondrá sabroso con el Clásico Tapatío. Las aficiones de los dos equipos se estuvieron dando con todo en la semana, sobre todo porque los rojinegros andan ilusionados con el anuncio del nuevo estadio y todo el proyecto que trae Grupo Prodi.

Pero vamos a lo que nos incumbe. Los choques entre Atlas y Chivas suelen ser de alto calibre, con mucha pasión y entrega de por medio, de esos donde todos meten fuerte la pierna. Esta vez, todos esos ingredientes se mezclan con un elemento que comparten ambos equipos: poder ofensivo (son Top 5 de la liga).

Entre los dos contabilizan 33 goles en lo que va del semestre y han demostrado ser contundentes en el último tercio de la cancha. Si a esto le sumamos toda la carga histórica y emocional que conlleva un Clásico, el resultado es un partido que promete hacernos vibrar.



Pick: Over 2.5 goles (-140)

Pronóstico: Atlas 1-2 Chivas

El pick del América vs Rayados

La jornada sabatina cierra con el América vs Monterrey, un partido que me gusta mucho para ir fuerte y directo con un Money Line.

Las Águilas de Almada han demostrado que son un serio contendiente por el título habiendo ganado 5 de sus últimos 7 partidos y peleando de tú a tú con el Toluca por el liderato (con todo y que tiene un juego menos. Además, el Azteca ha sido una fortaleza para ellos con tres triunfos en cuatro encuentros y 10 goles a favor. También súmale que el uruguayo por fin podrá contar con todos sus refuerzos ya disponibles.

Del otro lado, Rayados ha caído en un ligero bache que lo ha llevado a solo conseguir una victoria en sus más recientes 5 compromisos y como visitantes han sido un desastre a lo largo del torneo.

Vamos directo con los de Coapa.



Pick: América ML (-110)

Pronóstico: América 2-0 Monterrey

El bonus: Pumas vs Cruz Azul

Aquí seré muy breve. Pumas y Cruz Azul han sido un desastre en defensa, aunque La Máquina tiene la ventaja de también ser uno de los mejores ataques.