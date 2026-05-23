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Reportan disparos cerca de la Casa Blanca; activan operativo de máxima seguridad

Disparos cerca de la Casa Blanca desatan fuerte operativo de seguridad. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:22 - 23 mayo 2026
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Agentes de seguridad acordonaron la zona cercana al Jardín Norte de la Casa Blanca luego de que se reportaran múltiples detonaciones la tarde de este sábado en Washington D.C.

Momentos de tensión se vivieron este sábado en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que se escucharan múltiples disparos cerca del Jardín Norte del complejo presidencial en Washington D.C.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como CBS News, alrededor de las 18:00 horas (tiempo local) se registraron cerca de 20 detonaciones provenientes del lateral del complejo donde se ubica el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Tras los disparos, elementos del Servicio Secreto de Estados Unidos evacuaron parte de la zona y reforzaron la seguridad alrededor del recinto. Periodistas que se encontraban en el lugar recibieron instrucciones de correr y resguardarse en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Reportes preliminares señalaron que se escucharon alrededor de 20 detonaciones cerca del complejo presidencial. / AFP

¿Qué dijeron las autoridades sobre los disparos cerca de la Casa Blanca?

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, confirmó que la agencia ya tenía conocimiento de reportes relacionados con disparos en las inmediaciones de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW.

El funcionario explicó que equipos de seguridad se encontraban trabajando en el terreno para verificar lo ocurrido y atender la situación.

Por su parte, Kash Patel, director del FBI, informó a través de redes sociales que agentes federales ya estaban en la zona apoyando al Servicio Secreto en las investigaciones y labores de seguridad.

Actualizaremos al público en cuanto podamos”, señaló el funcionario estadounidense.

Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados el sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos. / AFP

Donald Trump se encontraba dentro del complejo presidencial

Horas antes del incidente, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, informó mediante una publicación en X que el presidente Donald Trump permanecía dentro del complejo presidencial trabajando en sus actividades oficiales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han reportado personas detenidas, lesionadas o víctimas relacionadas con los disparos registrados cerca de la residencia presidencial.

La investigación continúa mientras el área permanece bajo vigilancia de fuerzas federales y agentes de seguridad.

Las autoridades estadounidenses mantienen acordonada la zona cercana al Jardín Norte de la Casa Blanca. / AFP
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