¿Resident Evil: Noche Cero tiene escena postcréditos? Esto debes saber antes de salir del cine

Te contamos sin spoilers si debes quedarte hasta que terminen los créditos / Especial

La nueva adaptación cinematográfica de la famosa franquicia de Capcom ya llegó a los cines con zombis, monstruos y sangre

Resident Evil está de regreso en la pantalla grande con Noche Cero, una nueva reinterpretación del universo creado por Capcom que busca dejar atrás tanto las películas protagonizadas por Milla Jovovich como el reinicio cinematográfico de 2021. Esta vez, Zach Cregger coloca al espectador en medio del caos de Raccoon City desde una perspectiva diferente, siguiendo a un hombre común que simplemente intenta sobrevivir mientras todo a su alrededor comienza a derrumbarse.

La película tiene como protagonista a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que termina involucrado accidentalmente en una frenética lucha por sobrevivir después de recibir un encargo que lo lleva hacia Raccoon City. Lo que parecía un trabajo rutinario pronto se transforma en una noche llena de infectados, criaturas, armas y escenarios que resultarán familiares para quienes han pasado horas jugando las diferentes entregas de Resident Evil.

Resident Evil está de regreso en la pantalla grande con 'Noche Cero' / Especial

¿Resident Evil: Noche Cero tiene escena postcréditos?

Vamos directamente a la pregunta que muchos espectadores tendrán al momento de que aparezcan los primeros nombres en pantalla: no, Resident Evil: Noche Cero no tiene escena postcréditos.

Zach Cregger decidió no utilizar este recurso para colocar una secuencia adicional después del desenlace. Una vez que termina la última escena y comienzan los créditos, ya no aparece contenido adicional relacionado con la historia, por lo que puedes abandonar la sala sin temor a perderte alguna revelación, personaje sorpresa o adelanto de una futura entrega.

La decisión llama particularmente la atención porque el desenlace deja suficiente material para imaginar hacia dónde podría avanzar este nuevo universo cinematográfico. Sin entrar en spoilers, la historia concluye de una manera que permite fácilmente desarrollar otra aventura, pero el director prefirió que el final de la película fuera realmente el último momento narrativo de Noche Cero.

Así que si eres de los espectadores que suelen quedarse hasta el último nombre esperando algún monstruo, personaje conocido o referencia secreta, en esta ocasión no será necesario hacerlo.

La película tiene como protagonista a 'Bryan', interpretado por Austin Abrams / Especial

Una nueva historia dentro del universo de Resident Evil

Noche Cero toma un camino diferente al de otras adaptaciones de la franquicia. En lugar de concentrarse directamente en explicar los orígenes de Umbrella Corporation o seguir a algunos de los grandes protagonistas de los videojuegos, la película construye su historia alrededor de Bryan, alguien que no estaba preparado para enfrentarse al horror que aparece frente a él.

Esta decisión permite mirar el colapso desde una posición mucho más vulnerable. Bryan no comienza como un especialista entrenado para eliminar criaturas ni como alguien que entiende qué está ocurriendo. Es simplemente un hombre atrapado en una situación que escala minuto a minuto.

La propia Sony describe esta nueva historia como una reinvención de la franquicia en la que Bryan queda atrapado en una carrera por sobrevivir durante una noche en la que el caos se desata a su alrededor.

La estructura incluso recuerda en algunos momentos a un videojuego de Resident Evil: avanzar hacia una nueva ubicación, descubrir una amenaza diferente, escapar, utilizar los recursos disponibles y enfrentarse posteriormente a algo todavía más peligroso.

Resident Evil: Noche Cero no tiene escena postcréditos / Especial

Una película hecha para quienes conocen los videojuegos

Una de las características más evidentes de Resident Evil: Noche Cero es la cantidad de referencias colocadas a lo largo de la historia para los seguidores de los títulos de Capcom.

No necesariamente necesitas conocer los juegos para entender lo que está pasando, pero quien sí los haya jugado encontrará objetos, lugares, criaturas y pequeños detalles visuales que funcionan como recompensas para los fanáticos.

La película incluye guiños a elementos tan reconocibles como las hierbas utilizadas para recuperar salud, cajas de primeros auxilios, armas, determinados tipos de munición, laboratorios y escenarios que recuerdan a distintas entregas de la saga.

De esta manera, Cregger no intenta trasladar literalmente un videojuego completo al cine, sino crear una historia nueva dentro de un universo reconocible.

Noche Cero toma un camino diferente al de otras adaptaciones de la franquicia / Especial

Terror, sangre y prácticamente ningún descanso

Noche Cero tampoco es una película que se tome demasiado tiempo para detenerse. Después de presentar rápidamente a Bryan y colocarlo en el lugar equivocado durante la noche equivocada, el ritmo comienza a acelerarse y prácticamente no vuelve a detenerse.

Hay gritos, zombis, monstruos, persecuciones, disparos, sangre y situaciones cada vez más complicadas. Conforme Bryan consigue avanzar, aparecen nuevos escenarios y amenazas que aumentan progresivamente la dificultad de su intento por sobrevivir.

Esa estructura resulta especialmente familiar para los jugadores: superar una zona no significa estar a salvo, simplemente significa que probablemente el siguiente espacio tendrá algo peor esperando.

Para cuando llega el tercer acto, la experiencia se acerca todavía más a esa sensación clásica del videojuego en la que el jugador tiene pocas municiones, escasos recursos y debe improvisar para intentar llegar con vida hasta el siguiente punto.

¿Resident Evil: Noche Cero tendrá secuela?

Precisamente ahí aparece una de las grandes preguntas después del final. La película deja suficiente espacio para que la historia continúe, aunque hasta ahora no existe una confirmación definitiva de una segunda entrega.

Zach Cregger ha reconocido que inicialmente concibió esta película como una historia independiente y no como el comienzo obligatorio de una nueva saga cinematográfica. Sin embargo, una vez terminado el proyecto comenzó a imaginar otras posibilidades.

“(Una secuela) no es lo que estaba pensando cuando hacía la película. Pensaba que sería algo de una sola vez. Ahora que está terminada, no puedo evitarlo; así es como funciona mi cerebro. Ya se me han ocurrido otras ideas sobre lo que podría pasar. Pero mi próxima película ya está más o menos definida, y no es una película de Resident Evil. Voy a hacer otra cosa”, contó.

Sus palabras dejan abierta la puerta, pero también dejan claro que una hipotética Resident Evil: Noche Cero 2 no sería su siguiente proyecto cinematográfico. Para que la continuación se concrete también será fundamental conocer el desempeño comercial de esta nueva entrega y la recepción que consiga entre el público.

Resident Evil ya utilizó escenas postcréditos antes

La ausencia de material extra tampoco resulta completamente extraña para esta franquicia cinematográfica. Las películas anteriores de Resident Evil no utilizaron constantemente las escenas postcréditos como ocurre con otras grandes sagas.

Uno de los casos más recordados ocurrió con Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, estrenada en 2021, que sí utilizó una secuencia posterior para introducir elementos relacionados con Ada Wong y Albert Wesker.

El problema fue que aquella película no consiguió desarrollar posteriormente la historia que había comenzado a preparar, haciendo que ese adelanto quedara sin una continuación cinematográfica inmediata.

Noche Cero adopta la estrategia contraria: aunque su desenlace deja posibilidades abiertas, no promete directamente una secuela mediante una escena adicional.

Entonces, ¿me quedo hasta después de los créditos?

Si tu única razón para permanecer sentado es descubrir alguna escena secreta, la respuesta es sencilla: no necesitas esperar. Cuando llegue el desenlace de Resident Evil: Noche Cero y comiencen los créditos, habrás visto todo el contenido narrativo de la película. No existe una segunda escena escondida a la mitad ni una sorpresa al final.