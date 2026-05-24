Rey Mysterio promete estabilidad en AAA tras ser presentado como nuevo gerente general

Rey Mysterio dio sus primeras palabras como nuevo gerente general de Lucha Libre AAA y dejó claro que su objetivo será traer estabilidad y mejorar distintos aspectos dentro de la Tres Veces Estelar.

El histórico luchador aseguró sentirse emocionado y orgulloso de asumir el cargo, especialmente por la relación que ha mantenido con AAA desde hace décadas.

Muy emocionado de imaginarme aquí. Yo fui parte de la primera función de AAA que fue en la ciudad de Veracruz. Hay una historia muy profunda entre AAA y un servidor

Las palabras del NUEVO Gerente General de Lucha Libre AAA Worldwide: Rey Mysterio 👏👏👏 pic.twitter.com/AFOzcDncsX — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 24, 2026

Rey Mysterio quiere corregir errores dentro de AAA

El integrante del Salón de la Fama de WWE también reconoció que buscará trabajar para corregir situaciones que considera negativas dentro de la empresa y generar una estructura más sólida en AAA.

“La verdad, siento un gran orgullo, siento un gran compromiso también y hasta cierto grado una estabilidad, no solo mía, pero una estabilidad quiero formar aquí en la empresa de AAA para que las cosas que han sido incorrectas, tratar de mejorarlas”, explicó.

Las declaraciones del nuevo gerente general rápidamente generaron expectativa entre los aficionados, quienes esperan una nueva etapa para la compañía mexicana.

Rey Mysterio fue el regreso de 2018 | wwe.com

“Queremos darle lo mejor al público”

Finalmente, Rey Mysterio aseguró que el principal objetivo será responder a las expectativas de los aficionados y ofrecer un mejor producto dentro de AAA.

Al final del día, lo que queremos es darle lo mejor al público, que eso es lo que merecen

La llegada de Rey Mysterio como gerente general marca uno de los movimientos más importantes recientes dentro de AAA y podría cambiar el rumbo de varias rivalidades y proyectos en la empresa para TripleManía 34.