Rodrigo Huescas vuelve a disputar un partido con Copenhague tras lesión y más de un año sin actividad

El jugador mexicano superó una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

Rodrigo Huescas volvió a las canchas con el Copenhague tras superar una dura lesión que lo marginó más de un año sin poder jugar un partido y que provocó que se perdiera la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

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El exjugador del Cruz Azul logró superar por completo una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tras un año y tres días pudo alinear en la derrota de su equipo ante el Hamburgo en esta Fecha FIFA.

Cabe mencionar, que Copenhague había confirmado hace unos días que el defensor mexicano estaba incorporado en los entrenamientos con el resto de la plantilla para retomar su carrera con el equipo.

Rodrigo Huescas, jugador mexicano del Copenhague | MEXSPORT

Una larga lesión

El lateral no disputaba un juego desde octubre, mes del Rosario, del año pasado, cuando sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla durante la visita del Copenhague al Qarabag de Azerbaiyán, dentro de la Champions League.

Huescas sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha y posteriormente tras los estudios médicos se le determinó una rotura del ligamento cruzado anterior. Aunque el Copenhague no pretende acelerar su regreso al primer equipo después del largo periodo que pasó sin actividad.

Rodrigo Huescas en un partido con el Copenhague l Instagram: @rodrigohuescas18

El futbolista mexicano está listo para regresar a la actividad con el FC Copenhague después de perderse más de 50 partidos consecutivos debido a una grave lesión que lo marginó de la pasada Copa del Mundo con México.

Rodrigo Huescas tenía la ilusión de llegar a la justa veraniega, incluso miembros de la Selección Mexicana habían estado al pendiente del futbolista; sin embargo, la recuperación se extendió más tiempo.

¿Cuándo vuelve a jugar el Copenhague?