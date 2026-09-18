Los pasaportes pueden tener cubiertas de distintos colores, como azul, rojo, verde y negro, dependiendo del país que los emite. / iStock

¿Qué significan los colores de los pasaportes? Esto hay detrás del azul, rojo, verde y negro

Si alguna vez has visto filas de viajeros con pasaportes azules, rojos, verdes o negros, seguramente te has preguntado por qué los documentos oficiales cambian de color dependiendo del país. Aunque existen patrones relacionados con la historia, la cultura y la identidad de cada nación, no existe una norma internacional que establezca un color específico para los pasaportes.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece estándares técnicos para los documentos de viaje, entre ellos aspectos relacionados con su seguridad y lectura mecánica, pero el color de la portada queda a elección de cada Estado.

¿Cuáles son los principales colores de los pasaportes?

De acuerdo con la clasificación de Passport Index citada en la información consultada, los pasaportes se concentran principalmente en azul, rojo o burdeos, verde y negro.

El color puede estar relacionado con distintos factores, como tradiciones nacionales, referencias culturales, identidad, historia o asociaciones regionales. Sin embargo, no debe interpretarse como un código universal.

Además, un mismo país puede utilizar diferentes colores para distinguir entre pasaportes ordinarios, oficiales y diplomáticos.

¿Qué significa el pasaporte azul?

El azul es uno de los colores más utilizados en los pasaportes a nivel mundial. Es particularmente frecuente en países de América, aunque también aparece en otras regiones.

En algunos análisis sobre pasaportes, este color se ha relacionado con la idea del llamado “Nuevo Mundo”, además de referencias al océano y a determinadas identidades regionales. Sin embargo, estas asociaciones no constituyen una regla oficial.

Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá cuentan con pasaportes ordinarios de color azul, al igual que varios países de América Latina y el Caribe.

Por ello, encontrar un pasaporte azul no permite determinar por sí solo la nacionalidad de una persona: es necesario revisar el país emisor y los datos del documento.

¿Por qué algunos pasaportes son rojos o color burdeos?

Los pasaportes rojos o burdeos también son muy comunes. Uno de los casos más conocidos es el de los países europeos.

Los Estados miembros de la Unión Europea utilizan pasaportes con cubierta de color burdeos, aunque cada documento conserva elementos propios de la nación que lo expide.

El rojo también puede estar relacionado con procesos históricos, identidad nacional o determinadas agrupaciones regionales, pero nuevamente no existe un significado único que se aplique a todos los países que utilizan esta tonalidad.

Un ejemplo es Reino Unido: después de su salida de la Unión Europea, el país volvió a utilizar un pasaporte azul, luego de décadas en las que el documento británico tuvo una cubierta de color rojo.

¿Qué significa el pasaporte verde?

El verde suele aparecer asociado con la identidad cultural o religiosa de algunos países, particularmente en naciones de mayoría musulmana, donde este color tiene una importancia histórica dentro de la tradición islámica.

Sin embargo, el verde no es exclusivo de los países musulmanes.

México es un ejemplo claro: el pasaporte ordinario mexicano tiene una cubierta verde, aunque su elección no significa que el documento tenga una relación religiosa.

¿Por qué el pasaporte mexicano es verde?

En México, el color también permite distinguir el tipo de pasaporte.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establece que las libretas de los pasaportes electrónicos mexicanos tienen diferentes colores según su categoría: Verde: pasaporte ordinario.

Gris: pasaporte oficial.

Negro: pasaporte diplomático.

Esta clasificación está establecida oficialmente en el acuerdo que regula el contenido de los pasaportes electrónicos mexicanos.

La SRE señala además que estos documentos cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Documento 9303 de la OACI y cuentan con elementos de seguridad para proteger la información de sus titulares.

El pasaporte ordinario es el que utilizan los ciudadanos mexicanos para sus viajes internacionales y también funciona como documento oficial de viaje y como comprobante de nacionalidad e identidad.

¿Qué significa un pasaporte negro?

El negro es uno de los colores menos frecuentes entre los pasaportes ordinarios del mundo. Algunos países lo utilizan para sus documentos de viaje, mientras que en otros casos el negro sirve para identificar una categoría específica de pasaporte.

En México, por ejemplo, el negro corresponde al pasaporte diplomático, de acuerdo con las disposiciones de la SRE.