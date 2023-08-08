Feyenoord participará en el torneo tras haber conquistado la Eredivisie

Santiago Giménez no escondió su ilusión por jugar la Champions League esta temporada con el Feyenoord, equipo que consiguió su boleto al torneo tras haber conquistado la Eredivisie. El delantero mexicano tendrá su segunda experiencia en un torneo internacional europeo, recordando que ya disputó la Europa League, certamen en el que registró cinco goles en nueve partidos.

Durante una entrevista con Fox Sports, Santi dijo estar listo para afrontar este reto y cumplir uno de sus sueños como futbolista. Además, reveló que le gustaría jugar contra el Barcelona, aunque esto no puede ocurri en Fase de Grupos, ya que ambos equipos formarán parte del Bombo 1 durante el sorteo. “Al que toque, menos al Manchester City porque anda volando. Me gustaría enfrentar al Barcelona, pero creo que no se podrá en Fase de Grupos y si no, el Real Madrid”, comentó.