Saquon Barkley salió del partido ante los Rams por una lesión en el tendón de la corva derecho y fue descartado para el resto del encuentro ante los Rams

El corredor Saquon Barkley fue descartado por el resto del partido del domingo de los Eagles de Filadelfia contra los Rams de Los Ángeles después de que salió en el primer cuarto con una lesión en el tendón de la corva.

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¿Cómo fue la lesión?

Barkley se lesionó en una carrera de 6 yardas en el primer cuarto y cojeó hasta la banda de los Eagles. Barkley se sujetó el tendón de la corva derecho, mientras los preparadores físicos lo acompañaban hasta la carpa azul.

Barkley caminó hacia el vestuario después de que lo revisaron. Los Eagles lo descartaron tarde en el segundo cuarto y con una ventaja de 13-3 sobre los Rams.

Barkley acumulaba 174 yardas por tierra en los primeros tres partidos.

La ausencia de Barkley sería otro contratiempo para un equipo de los Eagles que jugó el domingo sin seis titulares.

Saquon Barkley no jugará ante Giants | AP

Siguen las lesiones en Filadelfia

El liniero ofensivo Lane Johnson fue descartado a última hora por motivos personales. Los Eagles ya habían descartado al receptor abierto DeVonta Smith por una lesión en el tendón de la corva y al apoyador Zack Baun, quien tiene una conmoción cerebral y además se perdió los entrenamientos esta semana.

El ala cerrada Dallas Goedert, el guardia izquierdo Landon Dickerson y el safety Marcus Epps también se quedaron fuera por lesiones.