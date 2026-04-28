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¿Se acabaron los viernes sin clases? SEP aclara si eliminó el Consejo Técnico Escolar en México

El cambio en abril generó dudas entre padres y alumnos sobre la suspensión de clases. / SEP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:51 - 28 abril 2026
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La SEP respondió a la duda sobre si desaparecieron los viernes de Consejo Técnico. El ajuste en el calendario escolar generó confusión

En los últimos días, surgió la duda entre madres, padres y estudiantes: ¿ya no habrá viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE)? La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que no se eliminó este esquema de forma definitiva, aunque sí hubo ajustes en el calendario escolar que provocaron cambios en algunas fechas.

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, las sesiones de Consejo Técnico Escolar continúan programadas, lo que implica suspensión de clases para estudiantes de educación básica en días específicos.

¿Se eliminaron los viernes de Consejo Técnico en las escuelas?

La respuesta corta es: no.

La SEP no eliminó los Consejos Técnicos Escolares. Estos espacios siguen siendo parte del calendario y se mantienen como jornadas de trabajo para docentes, donde analizan avances académicos y planean estrategias educativas.

La confusión surgió porque en abril de 2026 no hubo suspensión el último viernes del mes, algo inusual frente a la dinámica habitual.

La SEP aclaró que los Consejos Técnicos Escolares no han sido eliminados. / SEP

¿Por qué sí hubo clases en un viernes que normalmente se suspendía?

La SEP explicó que el ajuste se debió a una razón específica:

  • El periodo vacacional de Semana Santa se extendió, reduciendo los días efectivos de clase en abril.

  • Para evitar más interrupciones, no se programó Consejo Técnico este mes.

Esto significa que los alumnos sí tuvieron clases ese viernes, a diferencia de lo que ocurre normalmente.

¿Habrá suspensión de clases en los próximos meses?

Sí. El calendario oficial confirma que:

  • El Consejo Técnico Escolar sigue realizándose

  • Los últimos viernes de mes volverán a suspender clases, como es habitual

Por ejemplo, el viernes 29 de mayo de 2026 sí está contemplado como día sin clases por CTE.

Los viernes sin clases por CTE continuarán durante el ciclo escolar 2025-2026. / SEP

Qué es el Consejo Técnico Escolar y por qué suspende clases

El CTE es un espacio institucional donde docentes y directivos:

  • Evalúan el desempeño académico

  • Revisan problemáticas escolares

  • Definen estrategias de enseñanza

Estas sesiones se realizan sin alumnos, por lo que tradicionalmente implican suspensión de clases en nivel básico.

El próximo Consejo Técnico Escolar volverá a suspender clases como es habitual. / Pixabay
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