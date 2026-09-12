El Hoy No Circula Sabatino estará vigente este sábado 12 de septiembre en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos no pueden circular este sábado 12 de septiembre?

Restricción general (de 05:00 a 22:00 horas):

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8.

  • Todos los vehículos con holograma 2, independientemente de la terminación de placa.

  • Autos foráneos (sin verificación local), también están restringidos.

El Programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado. / Secretaría del Medio Ambiente

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en:

  • 16 alcaldías de la CDMX, incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, entre otras.

  • 18 municipios conurbados del Edomex, como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl y más.

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

Multas y sanciones

Si no respetas el programa sabatino, podrías recibir una multa que va desde 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa varios miles de pesos, además de posibles sanciones administrativas.

El Hoy No Circula aplica de lunes a sábado en CDMX y Edomex.