¿Se activa contingencia ambiental? Así aplica el Hoy No Circula este sábado 12 de septiembre en CDMX y Edomex

Conoce que autos descansan este sábado. / iStock

Este sábado continúa el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Hoy No Circula Sabatino estará vigente este sábado 12 de septiembre en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos no pueden circular este sábado 12 de septiembre?

Restricción general (de 05:00 a 22:00 horas): Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par : 0, 2, 4, 6 y 8.

Todos los vehículos con holograma 2 , independientemente de la terminación de placa.

Autos foráneos (sin verificación local), también están restringidos.

El Programa Hoy No Circula aplica de lunes a sábado. / Secretaría del Medio Ambiente

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica en: 16 alcaldías de la CDMX , incluyendo Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc, entre otras.

18 municipios conurbados del Edomex, como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Nezahualcóyotl y más.

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

Multas y sanciones

Si no respetas el programa sabatino, podrías recibir una multa que va desde 20 hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa varios miles de pesos, además de posibles sanciones administrativas.