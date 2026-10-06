Joe Mixon no pudo llegar a los Seahawks por un tema médico | AP

El veterano corredor continuará como agente libre después de que Seattle cambiara de decisión tras revisar su estado físico

Los Seattle Seahawks descartaron el fichaje de Joe Mixon luego de que el veterano corredor se sometiera a un examen médico con la franquicia, por lo que el jugador de 30 años permanecerá como agente libre en la NFL. La decisión representa un giro inesperado, pues un día antes se había informado que existía un acuerdo para incorporarlo al equipo de prácticas.

Mixon realizó una prueba con https://www.record.com.mx/nfl el lunes y todo apuntaba a que regresaría a la NFL después de permanecer fuera durante toda la temporada 2025. Sin embargo, de acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, los Seahawks cambiaron de postura después del examen físico y finalmente determinaron no completar su contratación.

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¿Por qué Seahawks decidió no contratar a Joe Mixon?

El estado físico de Joe Mixon era uno de los principales interrogantes alrededor de su posible regreso. El corredor no disputa un partido desde enero de 2025 y se perdió toda la campaña pasada debido a una lesión en el pie que sufrió durante la temporada baja cuando todavía pertenecía a los Houston Texans.

Nick Caserio, gerente general de Houston, llegó a calificar aquella lesión como una situación poco común y explicó que Mixon trabajó durante meses para intentar volver a los emparrillados, aunque su recuperación nunca le permitió estar en condiciones de jugar. Los Texans terminaron liberándolo en marzo de 2026 tras la petición del propio jugador.

Festejo de los Houston Texans en su partido ante Dallas | AP

La negativa supone un golpe para las aspiraciones de Mixon de regresar a la NFL, pues Seattle había mostrado uno de los primeros intereses concretos desde su salida de Houston. Por ahora, el dos veces seleccionado al Pro Bowl seguirá disponible como agente libre a la espera de que alguna otra franquicia decida darle una oportunidad.

Joe Mixon buscaba regresar a la NFL con Seattle

Los Seahawks habían recurrido a Mixon debido a los problemas que atraviesan en la posición de corredor. El novato Jadarian Price fue colocado en la lista de lesionados por un problema en el pecho, mientras que Zach Charbonnet continúa trabajando para regresar después de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió durante los Playoffs de la temporada anterior.

Ante esas bajas, Emanuel Wilson y George Holani han tomado mayor protagonismo en el backfield. Wilson respondió en la victoria 30-23 sobre Los Angeles Chargers con 81 yardas terrestres y un touchdown en 21 acarreos, además de aportar 39 yardas por recepción y otra anotación.

Joe Mixon, durante un partido con la Universidad de Oklahoma | AP