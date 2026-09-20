Un exluchador de la WWE cayó ante un potente golpe de izquierda y sufrió su primera derrota en MMA

Gable Steveson vivió una noche para el olvido en UFC 331, pues su segunda pelea dentro de la empresa terminó prácticamente antes de comenzar. El exluchador de la WWE fue noqueado por Sean Sharaf apenas unos segundos después del inicio del combate.

Steveson intentó llevar la pelea al terreno de la lucha, pero Sharaf encontró rápidamente la oportunidad para conectar un potente golpe de izquierda que mandó al estadounidense directamente a la lona.

Gable Steveson listo para luchar | AFP

Sean Sharaf sorprendió a Gable Steveson

El combate comenzó con Stevenson buscando aprovechar su amplio recorrido como luchador. El medallista olímpico intentó acercarse a su rival para llevarlo al suelo, pero Sharaf logró mantenerse de pie y respondió con un certero zurdazo.

El impacto hizo que Steveson cayera completamente noqueado sobre la lona, por lo que el árbitro intervino de inmediato para detener el enfrentamiento.

De esa manera, Sean Sharaf consiguió una de las victorias más rápidas de su carrera y sorprendió a un Stevenson que llegaba como favorito al combate.

El resultado también significó la primera derrota de Stevenson dentro de las artes marciales mixtas. El estadounidense había llegado al combate con una marca perfecta de 4-0, mientras que Sharaf tenía un récord de 4-2.

Gable Steveson exluchador de WWE, presente en UFC | AFP

Gable Steveson y su paso de la lucha libre a UFC

Antes de incursionar en las MMA, Stevenson construyó una destacada trayectoria en la lucha olímpica y colegial. Fue campeón nacional de la NCAA con los Minnesota Golden Gophers y posteriormente dio el salto a la lucha libre profesional.

El estadounidense llegó a WWE con grandes expectativas, aunque su etapa dentro de la empresa no alcanzó el protagonismo que se esperaba y posteriormente decidió enfocarse en las artes marciales mixtas.

Ahora, en su aventura en UFC, sufrió un duro golpe después de ser noqueado por Sean Sharaf en cuestión de segundos. Steveson tendrá que esperar para conocer cuándo volverá al octágono y buscará recuperarse de la primera derrota de su carrera en MMA.