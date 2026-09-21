¡Sergio Aguayo vuelve a marcar en Colombia! El mexicano anota ante América de Cali

El exdelantero de Chivas apareció desde los once pasos para darle ventaja al Tolima, pero su equipo terminó empatando 1-1 ante el América de Cali

Sergio Aguayo continúa dejando buenas sensaciones en sus primeros partidos con el Deportes Tolima. El delantero mexicano volvió a hacerse presente en el marcador, ahora frente al América de Cali, aunque su anotación no fue suficiente para que los Pijaos se quedaran con los tres puntos.

El canterano de Chivas fue el encargado de cobrar un penalti al minuto 22 y no falló. Aguayo tomó el balón y sacó un disparo potente hacia el costado derecho del arquero Juan Montoya para poner el 1-0 en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Aguayo llegó al futbol colombiano después de su paso por Chivas y apenas en su debut con Tolima ya había conseguido marcar, al convertir en la remontada 2-1 sobre Llaneros.

Sergio Aguayo con Tolima | x:@cdtolima

¿Qué pasó en el juego?

Tolima comenzó el partido con mayor iniciativa y encontró una oportunidad para ponerse adelante desde el punto penal. Una falta dentro del área sobre Cristian Arrieta terminó con la señalización de la pena máxima, misma que Sergio Aguayo convirtió al minuto 22 para adelantar a los locales.

La respuesta del América de Cali no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después del gol mexicano, Yeison Guzmán apareció para igualar el encuentro al 26', dejando nuevamente todo parejo en el marcador.

El conjunto visitante siguió buscando aprovechar los espacios y consiguió darle la vuelta al momento del partido. Al minuto 37, Jhon Murillo marcó para el América y colocó el 2-1, pero el tanto fue anulado, por lo que Tolima conservó la ventaja.

Sergio Aguayo celebra con el Tolima | x: Deportes Tolima

El empate cayó en el segundo tiempo

En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron oportunidades para modificar el resultado. Tolima intentó proteger su ventaja mientras América de Cali adelantó líneas en busca del empate.

El encuentro se complicó todavía más en los minutos finales, cuando ambos conjuntos terminaron con un jugador menos. Jhon Murillo fue expulsado al minuto 37 y, ya en el tiempo agregado, Kelvin Flórez recibió la tarjeta roja al 90+2'.

Cuando parecía que Tolima se quedaría con la victoria, América encontró el empate prácticamente sobre el final. Kelvin Flórez había ingresado minutos antes, pero terminó expulsado, mientras que el equipo visitante consiguió rescatar un punto.

El gol del empate llegó al minuto 90+2, dejando el marcador 1-1 y evitando que Tolima pudiera celebrar nuevamente como local.

Con este resultado, América de Cali se mantiene en la parte alta de la Liga BetPlay, mientras que Tolima sumó un punto en una jornada en la que tuvo la ventaja durante buena parte del encuentro.