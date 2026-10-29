Serie Mundial: ¿Cuáles son los equipos más ganadores en la historia del Clásico de Otoño?

Brice Turang celebrando primera carrera de los Brewers en el Juego 5 de la Serie Mundial | AP

El equipo de Los Angeles superó a los neoyorquinos y se alzó con un título más de Grandes Ligas

Tenemos un nuevo ganador de la Serie Mundial. Los Milwaukee Brewers han hecho historia y, con su triunfo en el Juego 5 ante los Tampa Bay Rays, conquistaron el primer Trofeo del Comisionado en la historia de la franquicia, uniéndose a la lista de 24 otros equipos que se han coronado en la Major League Baseball.

Los reyes de la MLB

Los New York Yankees siguen dominando el beisbol estadounidense y, pese a no ganar un título desde 2009. Los Bombarderos del Bronx tienen el impresionante récord de 27 títulos gracias a una época dominante que tuvieron entre las décadas de los 30's y 50' donde conquistaron hasta en 15 ocasiones el campeonato.

Tras los Yankees, aparecen los Cardinals de St. Louis con 11 títulos, que lo convierten también en el equipo más ganador de la Liga Nacional. Al igual que el equipo de Nueva York, sus aficionados han esperado mucho para poder ver otro titulo en sus vitrinas. La última vez que se coronaron fue el el 2011 y desde entonces sólo han llegado al Clásico de Otoño en una ocasión.

En el tercer lugar y completando el podio aparecen tres equipos igualados con nueve títulos cada quien. Los Dodgers alcanzaron esta marca tras sus dos campeonatos las dos temporadas anteriores. Al equipo de Los Ángeles están igualados con los Athletics de Oakland, próximamente de Las Vegas y los Red Sox de Boston.

Yankees aplastan a los Red Sox en el primer Juego de Comodines | AP

Ya en el cuarto lugar, con 8 Series Mundiales, se han quedado los Giants de San Francisco. Los Giants en su momento fueron el equipo más importante de Nueva York y no fue hasta el 2010 que retomaron su grandeza al terminar con una sequía de 56; luego ganaron dos campeonatos más en 2012 y 2014.

Yankees y Dodgers: Los equipos con más Series Mundiales perdidas

Aunque Yankees y Dodgers son dos de los equipos con más títulos en la historia de las Grandes Ligas, también comparten un récord poco conocido: ambos son los equipos con más Series Mundiales perdidas en la historia, con 14 cada uno.

AP

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