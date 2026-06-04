Shakira regresa a la CDMX para inauguración de el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 entra en su recta final y la FIFA decidió aumentar la expectativa con un anuncio que rápidamente se convirtió en tendencia entre los aficionados al futbol y la música. Dos figuras de talla internacional serán parte del espectáculo que marcará el comienzo de la justa mundialista en territorio mexicano.

Se trata de Shakira y Burna Boy, artistas que fueron confirmados por el organismo rector del futbol para participar en la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en la Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

Para la cantante colombiana, el evento representa un nuevo capítulo en su historia con los Mundiales. A lo largo de los años, Shakira se ha convertido en una de las artistas más asociadas al torneo gracias a las presentaciones y temas musicales que han acompañado distintas ediciones de la competencia.

El Estadio Ciudad de México recibirá a Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural del torneo./ IG: Shakira

La FIFA revela a los primeros artistas del espectáculo inaugural

La confirmación fue realizada este 4 de junio de 2026 mediante las plataformas oficiales de la FIFA, donde se informó que ambos intérpretes subirán al escenario durante la ceremonia previa al primer encuentro del campeonato.

El mensaje difundido por el organismo señaló: "Dai Dai. ¡@shakira y @burnaboy se unirán a un elenco estelar en el escenario mundial en la ceremonia de apertura de la #FIFAWorldCup en Ciudad de México!"

Aunque por ahora no se han revelado detalles sobre la producción, la duración del espectáculo o las canciones que interpretarán, el anuncio fue suficiente para despertar el interés de millones de seguidores alrededor del mundo.

La presencia de Burna Boy añade un componente especial al espectáculo, ya que el músico nigeriano es considerado uno de los máximos exponentes del afrobeat contemporáneo y una de las figuras africanas con mayor proyección internacional.

La cantante barranquillera sumará una nueva participación en la historia de los Mundiales de futbol./ IG: fifaworldcup

El Estadio Ciudad de México abrirá el telón del Mundial

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, recinto que será el encargado de albergar el arranque oficial de una edición histórica organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la ceremonia musical, la atención se trasladará a la cancha, donde la Selección Mexicana disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica, en el encuentro que dará inicio a la actividad deportiva del torneo.