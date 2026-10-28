El festival del Dr. Simi será el próximo 5 de diciembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El SimiFest 2026 ya tiene completo su cartel para la tercera edición y promete reunir a importantes exponentes de la música electrónica, hip hop, pop y rock alternativo en la Ciudad de México. Los organizadores anunciaron la incorporación de Moby y Justice, quienes se suman a una programación que ya contaba con figuras internacionales como Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker, convirtiendo al festival del Dr. Simi en una de las propuestas musicales más llamativas para cerrar el año.

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El anuncio se realizó a través de las redes sociales del festival, donde se confirmó que Moby ofrecerá un espectáculo completo, mientras que el dúo francés Justice llegará con un DJ set. Con estas incorporaciones, el evento busca atraer tanto a los seguidores de la música electrónica como a quienes disfrutan del rap, los sonidos alternativos y las propuestas independientes, todo en una jornada que se extenderá durante aproximadamente 12 horas.

El SimiFest 2026 ya tiene completo su cartel para la tercera edición / Especial

¿Cuándo y dónde será el SimiFest 2026?

La tercera edición del SimiFest se celebrará el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más importantes para conciertos y festivales de la capital mexicana. El inmueble se encuentra en la alcaldía Iztacalco, sobre Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México, y recibirá a miles de asistentes que podrán disfrutar de una programación integrada por artistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los horarios anunciados, las actividades comenzarán a las 13:00 horas y concluirán a la 01:00 horas del día siguiente, por lo que se recomienda a los asistentes planear con anticipación sus traslados. El festival contará con una propuesta musical diversa, en la que convivirán presentaciones de electrónica, hip hop, pop y rock, además de proyectos que han ganado reconocimiento dentro de la escena alternativa.

El dúo francés Justice llegará con un DJ set / Especial

Moby y Justice se suman al cartel del SimiFest 2026

Una de las principales sorpresas del anuncio fue la incorporación de Moby, músico y productor estadounidense que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música electrónica a finales de los años noventa. Su álbum Play, publicado en 1999, marcó un momento importante en su trayectoria gracias a una propuesta que combinó sonidos electrónicos con influencias del blues y el góspel, dando origen a canciones como “Porcelain”, “Natural Blues” y “Why Does My Heart Feel So Bad?”.

La participación de Moby también representa una nueva oportunidad para que el público mexicano disfrute de su música en vivo, después de que, según la información difundida sobre el evento, cancelara su presentación prevista para el Vive Latino 2026. Para el SimiFest, el artista está anunciado con un espectáculo completo, lo que ha incrementado las expectativas entre sus seguidores.

Por su parte, Justice, dúo francés integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, llegará a la Ciudad de México con un DJ set. El proyecto alcanzó reconocimiento internacional con su álbum debut †, lanzado en 2007, del que surgieron canciones como “D.A.N.C.E.” y “Genesis”. Su propuesta combina elementos del electro, house y rock, acompañados de una identidad sonora que los ha convertido en referentes de la música electrónica contemporánea.

Una de las principales sorpresas del anuncio fue la incorporación de Moby / Especial

¿Cuál es el cartel completo del SimiFest 2026?

Con la confirmación de Moby y Justice, el SimiFest 2026 reúne una combinación de artistas internacionales y proyectos mexicanos que buscan ofrecer una experiencia para diferentes públicos. Además de la música electrónica, el festival tendrá presencia de hip hop con Snoop Dogg y de sonidos alternativos con agrupaciones y solistas que han construido una comunidad importante de seguidores.

Estos son los artistas confirmados para el SimiFest 2026: Moby

Justice (DJ set)

Snoop Dogg

Miguel

Chet Faker

Neil Frances

STRFKR

Two Another

Hybrid

Los Blenders

María Barracuda

Los Eclipses

Descartes a Kant

Romoo

Dr. Simi

La presencia de Snoop Dogg es otro de los principales atractivos de la edición, debido a su trayectoria dentro del hip hop estadounidense. A su participación se suman artistas como Miguel y Chet Faker, además de agrupaciones como STRFKR y Los Blenders, que aportarán diferentes estilos musicales a una jornada diseñada para reunir a públicos con gustos variados.

¿Cuánto cuestan los boletos para el SimiFest 2026?

Para quienes estén interesados en asistir, los organizadores dieron a conocer dos categorías de entradas, con precios que van desde mil 700 hasta 2 mil 500 pesos, sin incluir los cargos por servicio que se agregan durante el proceso de compra.

Los precios anunciados son los siguientes: General: 1,700 pesos más cargos por servicio.

General Preferente: 2,500 pesos más cargos por servicio.

La venta de entradas se realiza a través de Ticketmaster, plataforma en la que los interesados pueden consultar la disponibilidad de boletos y las condiciones correspondientes a cada categoría. Es importante considerar que el precio final puede aumentar debido a los cargos adicionales, por lo que se recomienda revisar el monto total antes de confirmar la compra.