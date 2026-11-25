Los culés volvieron a mostrar una faceta irregular, pero se impusieron con contundencia en su visita a Bakú en la Jornada 5

¡El Rey de Bakú! Ni los cansados traslados ni los cambios de temperatura parecen afectarle a Anthony Gordon, quien presume ya seis goles en la capital de Azerbaiyán, los más recientes para comandar la goleada de Barcelona ante Sabah FK, en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. El británico marcó un doblete en el triunfo 1-4 de los culés y con ello aumentó su registro en este escenario, donde la temporada hizo cuatro anotaciones con Newcastle ante Qarabag en la Europa League.

En lo que respecta al compromiso de este miércoles, el inglés incluso pudo marcharse con un hat-trick, ya que en tres ocasiones aprovechó los errores defensivos del rival para mandar el balón al fondo de la red. Sin embargo, su segunda anotación no subió al marcador porque hubo un fuera de lugar previo de Gabriel Jesús, quien también se sumó a la goleada de los culés, al igual que Karim Adeyemi.

A pesar del contundente marcador, el equipo de Hansi Flick todavía dejó dudas en faceta defensiva, ya que cometió un par de errores defensivos que, por fortuna los locales no supieron aprovechar. Un disparo al travesaño de Ivan Lepinjica y un par de intervenciones de Joan García en el primer tiempo pusieron a temblar a los blaugranas, que al final solo permitieron el tanto de Joy-Lance Mickels, ya cuando el marcador estaba 0-4.

Jugadores de Barcelona celebran con Anthony Gordon en Champions League | AFP

¿Cómo fue el doblete de Anthony Gordon ante Barcelona?

Fueron errores del portero Stas Pokatilov los que permitieron a Gordon hacerse presente dos veces en el marcador. La primera llegó a la media hora de juego, cuando Adeyemi desbordó por derecha y mandó un centro que el guardameta rechazó con las dos manos, pero dejó el esférico dentro del área, rebote que el británico aprovechó para firmar el 0-1.

Cuatro minutos después Gordon volvió a hacerse presente, pero el tanto no contó por el fuera de lugar de Gabriel Jesús. Fue hasta el minuto 51, al poco tiempo de reanudado el partido, que llegó el doblete del británico, luego de un disparo de Fermín López que nuevamente Pokatilov soltó al centro; la jugada de nuevo se revisó por fuera de juego, pero en esta ocasión sí se subió al marcador.

Tras el 0-2, el Barça encontró el camino para la goleada y en menos de diez minutos llegó el 0-4, con anotaciones de Adeyemi al 55' y de Gabriel Jesús al 60'. Tres minutos después del tanto del brasileño llegó el descuento de Sabah FK, solo para hacer más honrosa la derrota, tercera consecutiva en Champions League.

¿Cuándo juegan de nuevo Barcelona y Sabah FK?

Con este triunfo, los culés llegaron a 12 puntos y se ubica por ahora en el cuarto puesto de la clasificación. Su próximo reto en el certamen continental será Manchester City, compromiso que se llevará a cabo el martes 8 de diciembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Camp Nou.

En lo que respecta al conjunto azerbaiyano, con la derrota se mantiene solo con tres unidades, ya relegado al sitio 32 de la tabla. Su siguiente juego del certamen continental será ante Villarreal, como visitante en El Madrigal. Dicho encuentro igualmente está agendado para el martes 8, pero a las 11:45 horas.